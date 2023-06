Prisons genevoises – Un plan canicule spécifique pour les détenus et le personnel En raison des fortes températures estivales, une série de mesures à prendre a été mise en place afin de limiter les conséquences délétères de la chaleur.

À Genève, l’Office cantonal de la détention se dote d’un plan canicule pour les détenus et le personnel. Ce document définit les différents niveaux d’alerte en fonction des températures et fixe les mesures à prendre en conséquence.

Il est prévu par exemple d’installer des ventilateurs dans les réfectoires, de proposer plus de glace et d’ouvrir les portillons des cellules. Un contrôle des températures dans les cellules les plus exposées à la chaleur ainsi que dans les ateliers et les locaux administratifs est aussi à l’ordre du jour.

Certaines de ces mesures étaient déjà en vigueur les étés précédents, indique jeudi le Département des institutions et du numérique (DIN) dans un communiqué. Le nouveau plan canicule permet toutefois de mieux les coordonner. Ce document est complété par des plans propres à chaque établissement de détention.

Le DIN étudie aussi les actions qui pourraient être menées sur les bâtiments pénitentiaires pour réduire les températures. La prison de Champ-Dollon qui est vétuste et chroniquement surpeuplée est particulièrement exposée aux fortes chaleurs.

