Sur les traces du groupe d’intervention (5/5)

– Un pirate de l’air à Cointrin, angoisse sur le tarmac En 1987, un terroriste de 21 ans détourne un avion d’Air Afrique sur Genève, abat un passager et blesse un steward. Il s’agit de l’un des neuf détournements d’avion où le GIPG a dû intervenir.

Chloé Dethurens

Interpellation de Hussein Hariri, le terroriste libanais, par les opérateurs GI. L’homme a été ceinturé par les passagers avant d’être interpellé. DR

«Le pirate allait et venait, pistolet au poing…» En 1987, l’équipage et les passagers du vol 056 Brazzaville-Paris de la compagnie Air Afrique témoignent dans la presse locale, encore choqués. Ils viennent de vivre le plus violent des détournements d’avion qu’ait connu Genève. Quelque 32 voyageurs ont été blessés. L’un d’eux a été exécuté. Le groupe d’intervention de la police fait partie des forces mobilisées.