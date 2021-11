Mon animal et moi – Un pinscher champion de canicross? C’est possible À Chéserex (VD) vit Mélodie Mayor et «Heavy» . Ensemble, elles pratiquent le canicross, un sport populaire qui permet au maître et à son chien de créer un lien unique. Rencontre. Lauriane Sanchis

Melodie et «Heavy» en entraînement. Yvain Genevay/Tamedia

Attachée à la ceinture de Mélodie Mayor, Heavy court dans un sentier escarpé, déterminée à mener sa partenaire jusqu’au bout de l’épreuve. L’effort est partagé et la complicité entre la pinscher et sa propriétaire est palpable. Lorsque Mélodie est à bout de forces, d’un regard, Heavy parvient toujours à la remotiver et l’inciter à continuer.