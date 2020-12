Musique et coronavirus – Un pied de nez au virus Fiona Apple préfère rester toute seule chez elle à ruminer. Et après quelques années, elle sort un album percutant. Adrian Schräder

Elle joue telle une force élémentaire, un monstre antédiluvien qui serait en train de danser sur une corde entre la vie et la mort, comme habitée par un ouragan tourbillonnant qui la secoue sans répit. Or elle se planque la plupart du temps dans sa maison à Venice Beach (CA), un chien à ses pieds, se remémorant des événements passés. À 43 ans, Fiona Apple McAfee-Maggart a le don de transmuter son hypersensibilité en chansons foudroyantes. Capricieuse, elle sort un album seulement les années bissextiles et encore.

Il paraît que la musicienne suit depuis des décennies cette démarche créative: dans le documentaire YouTube «Fiona has wings», la pianiste et chanteuse new-yorkaise révèle que, toute gosse, elle courrait se réfugier dans sa chambre à la moindre contrariété pour, déjà, y composer des heures durant. Toujours dans ces moments et à ces moments seulement.

Entre deux tempêtes émotionnelles, elle ne fait pas grand-chose – avec une conviction très ferme. «Je ne quitte que très rarement ma maison et le voisinage. Et cela ne me chagrine en rien», expliqua-t-elle en 2006 à la TV lors de la sortie de son troisième album «Extraordinary Machine». «J’ai un groupe de bons amis et de chouettes coins à visiter et cela me suffit.»

Son dernier album «Fetch the Bolt Cutters» (prend le coupe-boulons) est un hommage à sa maison. L’opus est d’ailleurs né en grande partie là. Elle avait commencé à enregistrer dans un ranch texan, mais après trois semaines, le bilan était maigrelet. De son refuge, elle revient sur des relations passées ou des rencontres décevantes. Nourrissant avec délectation sa colère, elle exécute sans complexe d’anciennes copines d’école ou précise, dans «Under the Table», à l’intention d’un ex, que le gars qui la fera taire devant des convives n’est pas encore né, même s’il lui flanque force coups de pied sous la table.

Rares sont ceux qui savent répandre des sensations authentiques comme Fiona Apple le fait magistralement au clavier. On pourrait croire que grâce à sa quarantaine auto-imposée, sans calendrier, ni pression stressante, elle réussit à muer des sentiments négatifs en chansons puissantes et encourageantes.

Le producteur Michael Sauter distille optimisme et joie de vivre avec ses copains de Lockdown Jumpers

Si l’on tentait de dresser le hit-parade des sentiments dominants de ces dernières semaines, on trouverait sans doute au premier rang l’impuissance suivie de près par la morosité et la défiance. Face à l’incertitude répandue par le coronavirus, peu de gens réussissent à maintenir une attitude positive et à garder espoir. Réjouissons-nous donc qu’un de ces optimistes, le touche-à-tout Michael Sauter alias DJ Air Afrique, ait pu se faire entendre sur les réseaux sociaux.

Pour monter ce beau coup, ce compositeur connu pour ses musiques de films a réuni dans son studio de Zurich une petite troupe de copains musiciens jamaïcains et africains. Dans ce sous-sol, ils ont enregistré en sessions détendues des morceaux entraînants comme «Party at Home» et «Feel Like Dancing» (en vente sur Bandcamp). Chantés dans un style dance hall années 80, leurs joyeux hymnes de quarantaine sont irrésistibles. Les vidéos regroupées sous le nom «Lockdown Jumpers» ont été partagées des milliers de fois sur Facebook.