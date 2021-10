Exposition d’art contemporain – Un photographe s’invite chez les collectionneurs Nicolas Delaroche a glissé son objectif dans de cossues demeures brésiliennes pour y immortaliser des œuvres d’art. MÁTI galerie montre ces images à Carouge. Irène Languin

Nicolas Delaroche, «Memória Moderna 3», 2021, impression UV sur béton. Douglas Mandry Studio/© MÁTI galerie

Interroger le statut des œuvres d’art et leur rapport à l’espace domestique: tel est l’objet des enquêtes photographiques que Nicolas Delaroche mène depuis plus de dix ans. Invitant son objectif au cœur de collections privées dans divers pays, l’artiste lausannois offre à l’œil du spectateur de se glisser derrière les murs cossus qui d’ordinaire protègent des regards indiscrets. Après la Suisse et la Chine, il a développé un troisième volet de ce travail au Brésil. Réunies sous le titre de «Memória Moderna», ces images sont actuellement présentées par MÁTI galerie à Carouge, dans les locaux de NOV Gallery.