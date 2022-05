Échange illégal de médicaments – Un pharmacien au grand cœur et ses employés condamnés L’apothicaire tenait une double comptabilité au profit de ses clients «dans le besoin». Il écope d’une peine avec sursis pour escroquerie. Luca Di Stefano

Si le pharmacien et ses six collaborateurs ont été reconnus coupables, cinq clients ressortent blanchis du Palais de justice. ARCHIVES

Étrange affaire à laquelle les juges ont apporté une réponse, mercredi soir. Un pharmacien genevois établi dans un quartier populaire de Genève comparaissait aux côtés de six de ses employés et de cinq clients. Le reproche? Avoir «monté» un système d’échange visant à remplacer des médicaments inscrits sur les ordonnances et non délivrés par d’autres articles de la pharmacie. Le tout durant près de dix ans au détriment des assurances maladie qui, elles, remboursaient les médicaments qu’elles pensaient remis aux malades.