Des Aigles souvent dominés – Un peu trop passif, Ge/Servette doit corriger le tir Les hommes de Pat Emond laissent beaucoup de tirs à leurs adversaires. Mais ils ont les clés pour resserrer les boulons. Grégoire Surdez

Pour Gauthier Descloux, les derniers matches de Ge/Servette n’ont pas été reposants. Eric Lafargue

Il faut se méfier des chiffres. Et sans doute encore plus des statistiques. Ces montagnes de données, c’est un peu comme les sondages, on peut leur faire dire tout et son contraire. Mais dans la jungle numérique, il y a parfois des vérités qui émergent et viennent consolider le jugement de l’œil, de l’humain. Depuis quelques matches, Ge/Servette donne l’impression d’avoir lâché un peu de mou dans son approche défensive. Les Aigles continuent de gagner, de marquer des bons points. Mais ils ont aussi subi parfois des pressions assez folles et ils laissent leurs adversaires prendre beaucoup de tirs. Sans doute un peu trop.