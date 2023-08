LUCIEN FORTUNATI

Genève, 10 août

Les conchyliologistes ont déjà étudié d’innombrables espèces de mollusques à coquille, en milieu marin. Je leur propose aujourd’hui de diversifier leur domaine d’exploration en l’étendant au milieu urbain.

En effet, depuis quelque temps, mais en développement constant, une nouvelle espèce est apparue dans les rues, en particulier à Genève, que je parcours régulièrement: le vélo-moule.

Cette espèce envahissante et opportuniste a la capacité de se fixer sur tous les supports imaginables. On en trouve ainsi solidement accrochés aux panneaux de signalisation, éclairages publics, bancs, barrières, grillages et tout support fixe. Il est pour cela équipé d’une excroissance se présentant sous forme de chaîne, souple ou rigide, quasiment incassable, contrairement à la moule marine que l’on peut détacher de son support sans trop d’effort.

Différence remarquable donc: le vélo-moule, même mort, ne peut s’enlever de son support. On peut diagnostiquer un vélo-moule mort à ses «poumons» qui ont la forme de deux cercles vidés de leur air, ainsi qu’à la couche de pollution recouvrant son ossature. Il serait appréciable que les autorités forment des spécialistes en vélo-moule pour nettoyer le milieu urbain de cette espèce nuisible.

Pascal Boegli

