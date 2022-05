Tennis – Un petit tour et puis s’en va pour Osaka Comme à l’Open d’Australie, la Japonaise n’a pas survécu à son affiche face à l’Américaine de 20 ans, Amanda Anisimova. Elle quitte Roland-Garros dès le 1er tour.

Naomi Osaka a manipulé plusieurs fois son tendon d’Achille pendant la rencontre, lundi. AFP

L’ex-No 1 mondiale Naomi Osaka s’est inclinée dès le 1er tour de Roland-Garros face à l’Américaine Amanda Anisimova 7-5 6-4, lundi, un an après son retentissant retrait du tournoi parisien.

La joueuse japonaise de 24 ans, souffrant d’un tendon d’Achille et retombée au 38e rang, ne bénéficiait pas de la protection d’une tête de série et avait hérité d’un tirage difficile avec Anisimova (No 28), demi-finaliste à Roland-Garros en 2019.

Swiatek déroule, Wawrinka patiente Afficher plus Alors qu’Iga Swiatek, No 1 mondiale et grande favorite dans le tableau féminin, remportait une 29e victoire consécutive contre l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (6-2 6-0) en 54 minutes sous le toit du Central Philippe-Chatrier, Stan Wawrinka se voyait contraint de rester dans les entrailles du court Suzanne-Lenglen. Le Vaudois, opposé au Français Corentin Moutet au 1er tour de Roland-Garros, va devoir prendre son mal en patience. La pluie est surtout annoncée entre 13 et 15 h. Aucune heure de reprise n’a pour l’instant été communiquée par les organisateurs.

Moins à l’aise sur terre battue que sur dur, la double lauréate de l’Open d’Australie (2019 et 2021) et de l’US Open (2018 et 2020) n’a pu jouer que deux matches sur l’ocre cette saison en raison de douleurs au tendon d’Achille gauche, qu’elle a manipulé plusieurs fois lors du match.

«Il n’y a pas moyen que je ne joue pas ce tournoi», avait-elle expliqué en conférence de presse vendredi, quitte à «prendre des antidouleurs».

Cascade de fautes

Sans doute diminuée, l’icône du Japon a affiché des statistiques de premier service faméliques (45%). Ses huit doubles fautes, dont deux dans son dernier jeu de service du 1er set, celui du break définitif pour Anisimova, l’ont aussi beaucoup pénalisée comme ses fautes directes (29).

Amanda Anisimova aime décidemment affronter Naomi Osaka. AFP

La Japonaise, qui a alerté sur le sujet de la santé mentale dans le sport en confiant avoir «traversé de longues périodes de dépression depuis l’US Open 2018 (ndlr: son premier sacre en Grand Chelem)» et souffrir de troubles anxieux, a malgré tout quitté le court visage souriant.

Sa décision l’an passé de ne pas donner de conférence de presse pour préserver sa santé mentale avait déclenché un tourbillon. Menacée de sanctions dans une réponse commune des quatre tournois du Grand Chelem, elle s’était éclipsée après avoir passé un tour.

«Je ne vais pas mentir: quand je suis revenue ici pour la première fois, j’étais très inquiète. Inquiète qu’il y ait des gens que j’ai, disons, froissés et de tomber sur eux», avait-elle livré vendredi. «Mais globalement, tout le monde a eu une réaction positive, je crois», retenait-elle.

AFP/JSA

