Football – Un petit Servette s’incline chez le dernier de classe Les Genevois ont manqué de tout pour finir l’année en beauté, offrant à Zurich sa première victoire à domicile de la saison (4-1). Christian Maillard - Zurich

Jérémy Frick a été chercher le ballon à quatre reprises dans ses filets à Zurich dimanche. keystone-sda.ch

Après des regrets, dimanche dernier contre YB, où il avait manqué d’ambition, la frayeur en Coupe à Wohlen mercredi soir avant de se qualifier lors des prolongations, Servette était bien décidé à finir l’année en beauté. Mais des paroles aux actes, les Genevois sont tombés de haut à Zurich, contre le dernier de classe, battus 4 à 1, au terme d’un match de petite cuvée.

Face à un champion dans ses petits souliers, qui n’avait toujours pas remporté un match au Letzigrund cette saison (!), qui n’avait marqué que 9 buts en quinze sorties, l’occasion était pourtant belle pour les hommes d’Alain Geiger de se refaire une santé et renouer avec la victoire en championnat après trois nuls d’affilée. Mais si les Servettiens donnaient l’impression d’avoir laissé passer l’orage après les coups de boutoir de Okita (6e) et Tosin (16e) en début de rencontre, semblant maîtriser la situation, il manquait, comme face à YB il y a une semaine, un peu plus de conviction et d’abnégation devant un Yanick Brecher peu sollicité si ce n’est cette reprise de Nicolas Vouilloz (21e) qu’il avait miraculeusement sorti.

L’absence de Timothé Cognat, le catalyseur grenat, dans l’entrejeu expliquant certainement un peu cela et ce jeu statique, sans changement de rythme. Il aurait suffi d’oser davantage et de pousser ce FC Zurich toujours aussi fragile pour l’empêcher de s’enhardir de reprendre confiance. Jonathan Okita n’aurait jamais dû tourner autour de Moritz Bauer (31e) sur la gauche et permettre au petit Alyegun Tosin d’ouvrir le score de la tête seul devant Jérémy Frick. Cette réussite tombée du ciel pour le champion en titre allait couper les jambes de visiteurs qui n’ont pas fait honneur à leur deuxième place. Et, comme c’est souvent le cas, ce SFC a l’art de relancer des adversaires à la dérive! Outre Cognat, Servette s’était également déplacé à Zurich sans imagination, sans audace, sans ce petit truc en plus qui avait fait de la formation de la Praille une équipe constante sans être brillante mais qui n’avait perdu qu’une seule fois en dix matches.

Après une nouvelle erreur de Bauer (50e), qui a repoussé un ballon dans les pieds de Nikola Katic pour le 2-0, Alain Geiger a bien tenté de renverser le sablier en lançant trois de ses jokers dans la bataille (60e), mais un troisième cadeau de la défense genevoise à ce diable de Tosin, deux minutes plus tard, devait sonner le glas d’une partie à vite oublier pour ce Servette qui a repris le chemin de la Cité de Calvin avec un 4e but dans ses bagages signé Tosin évidemment. C’est ce genre de buteur qui manque actuellement à un dauphin qui n’avait vraiment rien d’un requin ce dimanche.

Prochain match pour les Grenat, qui ont sauvé l’honneur grâce à Stevanovic (88e), ce sera le 22 janvier 2023 à Winterthour. D’ici là, bonne Coupe du monde.

FC ZURICH - SERVETTE 4-1 (1-0) Afficher plus Letzigrund. 12 776 spectateurs. Arbitres: MM. Turkes, Zürcher et Bürgi. Buts: Tosin 1-0, 50e Katic 2-0, 62e Tosin 3-0, 87e Tosin 4-0, 88e Stevanovic 4-1. FC Zurich: Brecher; Mets, Katic, Kamberi; Condé (91e Guzzo); Guerrero, Krasniqi, Marchesano (84e Hornschuh), Boranijasevic (84e Hodza); Okita (78e Rohner), Tosin (91e Vyunnik). Coach: Bo Henriksen. Servette FC: Frick; Bauer (60e Magnin), Rouiller, Vouilloz, Clichy; Cespedes (60e Fofana), Douline, Plücke (77e Camara); Stevanovic, Rodelin (77e Patricio), Kutesa (60e Touati). Coach. Alain Geiger. Notes: Zurich sans Aliti, Santini, Selnaes (suspendus), De Nitti, Dzemaili, Kryeziu (blessés) ni Buschman-Dormond (pas convoqué). Servette sans Antunes, Bedia, Behrami, Cognat, Crivelli, Diallo, Severin, Valls (blessés) ni Deana et Souare (pas convoqués). Avertissements: 31e Stevanovic (jeu dur).

