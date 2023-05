Football – Un petit Servette assure l’essentiel Trop limité, Winterthour n’a pas les moyens de son courage. Troisième victoire de suite pour des Grenat pragmatiques.

Chris Bedia a marqué l’unique but de la rencontre samedi sur la pelouse de Winterthour. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Ce n’est pas la plus belle, mais c’est une victoire. Pour ce Servette qui veut conserver sa deuxième place jusqu’au bout, il fallait les trois points face à ce Winterthour besogneux: c’est chose faite. Sans la manière, sans panache, avec un peu de réussite aussi, mais avec ce troisième succès d’affilée, les Grenat ont assuré l’essentiel.

Comment? Avec un but tombé à la 52e minute. Le long ballon a trompé tout le monde, sauf Chris Bedia. Une sortie tardive et pas assez déterminée de Kuster laissait le buteur seul pour conclure, le retour de Gelmi ne suffisant qu’à entretenir l’illusion pour Winterthour. C’était la première occasion sérieuse pour Servette, après 52 minutes insipides, il faut croire que les samedis se suivent mais ne se ressemblent pas…De la démonstration offensive face à Sion, il ne restait pas grand-chose. Pour tout dire, les Zurichois auraient ouvert le score (gros raté de Burkart après une sortie ratée de Frick), que cela n’aurait rien eu de scandaleux. Ce Servette déjà européen ronronnait.

Pleine à craquer, la Schützenwiese a porté les siens, mais ses cris ont fini par s’étrangler au coup de sifflet final. Servette, mieux armé, a passé l’épaule sur son seul talent et sur un brin de réussite. Il reste deux matches aux Grenat, qui reçoivent Bâle et vont à Lucerne, pour boucler la saison. Ils sont toujours deuxièmes, plus que jamais, et veulent le rester. Il en ont les moyens, mais il faudra montrer un peu plus de cœur lors des deux ultimes rencontres pour faire face aux Bâlois et aux Lucernois.

Winterthour – Servette 0-1 (0-0) Afficher plus Schützenwiese, 8000 spectateurs. Arbitre: St. Horisberger. But: 52e Bedia 0-1. Winterthour: Kuster; Gantenbein (77e Gonçalves), Schmid, Gelmi, Diaby (65e Schättin); Arnold; Kryeziu (61e Ltaief), Di Giusto, Ramizi, Burkart (77e Rodriguez); Manzambi (61e Vögele). Servette: Frick; Mbabu, Vouilloz, Severin, Baron; Cognat (94e Rouiller), Lele Diba; Stevanovic (94e Fofana), Kutesa (72e Antunes), Pflücke (72e Rodelin); Bedia (72e Crivelli). Avertissements: 30e Lele Diba (jeu dur), 85e Rodriguez (jeu dur), 92e Ltaief (antijeu).

