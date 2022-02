Lettre du jour – Un petit paradis à notre porte Opinion Courrier des lecteurs

Vessy, 14 février

Veyrier fait partie des rares communes du canton de Genève à avoir des zones forestières sur son territoire. On reconnaît que c’est précieux à la diversité des espèces d’arbres, d’arbustes, d’oiseaux (on peut même encore y entendre certains oiseaux devenus rares) et d’autres animaux.

De nombreux habitants de la commune apprécient la forêt comme lieu de repos, pour la condition physique, pour jouer, pour la promenade matinale avec le chien ou tout simplement pour respirer.

Malheureusement, cette oasis particulière a beaucoup changé au cours des vingt dernières années. Les travaux de défrichage récurrents ont fait disparaître un grand nombre d’arbres parfois centenaires. Qu’il s’agisse de chênes, de hêtres, de pins ou de cerisiers sauvages, tous sont victimes de la tronçonneuse et finissent comme matériau de chauffage ou de construction. Ces jours-ci, des centaines de troncs d’arbres quittent à nouveau la forêt.

La question se pose de savoir si des interventions aussi radicales et irréversibles dans la nature sont encore d’actualité!

N’existe-t-il pas maintenant de meilleures alternatives? Aucune forêt ne peut compenser un défrichement de cette ampleur en quelques années.

Quand allons-nous enfin commencer à protéger et à préserver ce petit paradis qu’est notre forêt de Veyrier pour nos descendants?!

Antje Rehbein

