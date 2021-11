Solution – Un petit crocodile félicite les enfants qui vont sur le pot Une Genevoise, médaillée de bronze au prix Lépine, a conçu un autocollant original pour aider les bambins à devenir propres. Léa Frischknecht

Grâce à son invention qui aide les enfants à franchir la délicate étape de la propreté, Lucyle Olivia a reçu une médaille de bronze au concours Lépine. LUCIEN FORTUNATI

C’est l’histoire d’un petit crocodile coloré et encourageant, qui n’apparaît que si les enfants vont sur le pot. Son petit nom? Crocodisk. Et on le doit à Lucyle Olivia, une maman solo qui s’est servie de son expérience pour devenir inventrice. «J’ai connu la problématique de la transition vers la propreté avec mon fils, Aaron, qui ne voulait pas aller sur le pot. C’est grâce à lui que j’ai créé le Crocodisk.»