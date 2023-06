Nouvelle affaire Bosman? – Un petit club belge remet en question tout le foot business Relégué en 3e division, Royal Excelsior Virton dénonce «le dopage financier» des clubs comme Manchester City, le PSG ou Newcastle qui disposent des fortunes infinies venues des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite ou du Qatar. Jean Ammann

Manchester City a les moyens d’aligner Erling Haaland, Kevin de Bruyne et une kyrielle de stars dans une équipe qui a déjà conquis le championnat et la Coupe en Angleterre en attendant la Ligue des champions. KEYSTONE

Le capitalisme nous a appris que la raison du plus riche est toujours la meilleure. Ainsi, le Paris Saint-Germain cumule dans la même ligne d’attaque Neymar, Messi et Mbappé. Ainsi, Manchester City aligne Erling Haaland et Kevin de Bruyne. Ce ne sont pas des noms, mais un panthéon qui ferait rêver n’importe quelle équipe nationale en quête d’un titre mondial. Derrière ces deux clubs, pour ne citer qu’eux, il y a les fortunes infinies du Qatar à Paris et celle des Émirats arabes unis à Manchester. Pour qualifier ces clubs, le peuple du football, résigné et prosterné, a inventé une entité: les clubs-états.