Collonge-Bellerive – Un petit bijou d’opéra clapote sur les flots Avec «Les enfants du levant», la compagnie Opéra-Théâtre Junior enthousiasme et émeut. Critique. Philippe Muri

Une barge en forme d’île, à quelques mètres de la plage de la Savonnière. Émotion sur le lac. ISABELLE MEISTER

Tandis qu’un vol de canards passe en escadrille au crépuscule, 24 enfants et adolescents investissent une barge amarrée à quelques mètres de la plage de la Savonnière, à Collonge-Bellerive. L’embarcation à fond plat symbolise une île en Méditerranée. Jusqu’ici dissimulée derrière des palettes de bois servant de décor, la troupe juvénile s’avance au-devant des spectateurs installés en face de cette scène flottante. Vêtus d’une chemise bleue comportant un numéro matricule dans le dos, ces filles et ces garçons se présentent, en chantant: «des vagabonds, des voleurs, de la mauvaise graine, des menteurs». En fait, d’excellents interprètes, âgés de 7 à 19 ans, parfaitement dans leur rôle de jeunes bagnards.

La voix claire, émouvante, ce chœur issu de la Maîtrise du Conservatoire populaire préparée par Magali Dami et Fruzsina Szuromi, incarne une multitude de mineurs placés dès 1850 dans des colonies agricoles pénitentiaires. Méconnue mais véridique, cette histoire tragique sert de trame aux «Enfants du levant», magnifique spectacle en plein air monté par la compagnie Opéra-Théâtre Junior dans un cadre inédit.

Au crépuscule, une troupe juvénile s’avance au-devant des spectateurs: les enfants enfermés sur l’île du Levant. ISABELLE MEISTER

Des bords du Léman, il faut se projeter au large de Toulon, sur une île transformée en lieu de barbarie. Narrateur occasionnel de cette pièce d’Isabelle Aboulker mise en scène par Michèle Cart, le comédien Antoine Courvoisier plante le décor en préambule. Avant que les musiciens conduits par la baguette sensible d’Arsène Liechti ne viennent soutenir les élans d’un chœur dont les voix parfaitement sonorisées bouleversent. Portée par le chant de la mezzo soprano Marie Hamard, la scène du décès d’un des petits forçats arrache des larmes d’émotion.

Vent de fronde et désir de liberté. Les jeunes forçats de l’île du Levant finiront par se révolter. ISABELLE MEISTER

Évoluant dans la lumière chaleureuse créée par Marc Heimendinger, le reste de la distribution est au diapason. On parle ici du baryton Davide Autieri, et des acteurs Bastien Blanchard, Antoine Courvoisier et Angelo Dell’Aquila, à l’aise en directeur sadique, en garde-chiourme teigneux ou en artisan bienveillant. Tous stoïques, enfants comme adultes, lorsque la pluie s’invite au cours d’une représentation. Les aléas du plein air.

