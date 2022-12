L’usine électrique Jean Estier SA, sur la Versoix, alimente 250 à 300 ménages ainsi qu’une entreprise forestière. CAMILLE MARTIGNOLI

Versoix, 17 décembre

J’apprends par la «Tribune de Genève» du 5 décembre dernier, qu’une petite centrale hydraulique au fil de l’eau, qui fournit du courant électrique à environ 250 à 300 ménages, a reçu d’un des Départements cantonaux, proche des Verts, l’ordre de cesser son activité dans les plus brefs délais. Et pourquoi? Pour la raison impérative que quelques poissons n’ont pas la vie tranquille à laquelle ils ont droit!

Cette centrale a été installée dans les années 1944-1945, par un industriel en avance sur son temps, lequel y a mis tout son savoir. Il a sûrement pris des risques pour alimenter en énergie électrique son moulin qui produisait de la farine à Versoix.

L’usine, équipée d’une turbine Francis (Atelier des Charmilles), fonctionne parfaitement et a été rénovée et mise aux normes en 2010, alternateur, conduites électriques et nouveau transformateur. Puissance 260 kW. Pour les gens des métiers de l’énergie, cette installation est un bijou à mettre au patrimoine cantonal.

Un canal bucolique, long de 400 m, conduit une partie d’eau de la rivière vers la turbine pour la rejeter par une conduite souterraine quelques centaines de mètres plus loin. Pour les poissons, une échelle, dite à poissons, est disposée à la prise d’eau de la rivière. Aucune nuisance. Quoi demander de plus?

On est d’accord que la nature doit être protégée, mais là, la ligne rouge sera franchie et cette action ne sera pas un bon point pour les militants écologistes. Quoi de mieux qu’une centrale hydroélectrique qui produit de l’énergie renouvelable?

Il faut impérativement se mobiliser pour éviter cette disparition qui sera une «Genferei» de plus.

On nous recommande fortement, avec raison, d’économiser l’électricité. Avec de telles actions on risque de ne plus y penser.

Pierre Schneckenburger

