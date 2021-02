Lettre du jour – Un père fâché Opinion Courrier des lecteurs

PIERRE ALBOUY

Grand-Lancy, 8 février

Comme nous l’avons tous entendu et compris, nous Suisses, demeurant en zone frontalière, avons désormais le droit de nous rendre en France dans une zone de 30 km pour aller faire nos courses ou voir des amis. Au-delà de cette limite, c’est l’obligation de présenter un test PCR. L’absurdité du système est démontrée lorsque nous sommes confrontés à un motif familial impérieux.

Mon fils vit à Lyon avec sa maman et, pour chacun de mes droits de garde, je fais l’aller-retour en voiture le samedi et le dimanche. Après de nombreux échanges de mails avec les autorités françaises, le BAG, les autorités suisses, c’est un téléphone avec le Ministère de la santé en France qui sonna le glas. «Oui Monsieur, je vous confirme que vous êtes obligé de faire un test PCR pour aller chercher (ou voir) votre fils à Lyon» et «Non Monsieur, il n’y a pas cette fois-ci de motif impérieux valable pour éviter le test PCR». Ces paroles m’ont été confirmées par un écrit du Consulat de France à Genève. Aucune exception n’est autorisée. Et bien entendu, le test PCR est à ma charge et non remboursable.

En résumé, je peux me rendre dans une zone à 30 km de Genève, transmettre le virus dans tous les magasins, boutiques, centres commerciaux de la région frontalière en côtoyant des centaines de personnes, mais je ne peux pas aller chercher mon fils à Lyon.

J’aimerais qu’il soit compris que mon motif de déplacement est valable. J’ai tous les documents pour justifier mes trajets et j’ai l’envie de voir mon fils! C’est mon droit et c’est mon devoir de père. J’accepterais de payer le test sans rechigner si la France avait totalement fermé ses frontières, mais la pilule est d’autant plus amère lorsque l’on considère qu’un déplacement de 30 km en France prime sur un motif familial impérieux.

Bien entendu, je peux prendre le risque de me faire contrôler et recevoir une amende, voire d’éventuelles suites juridiques (dixit le Ministère). Je suis donc estomaqué que nous soyons autorisés, nous Suisses, à faire nos courses sans contraintes en France et qu’il soit interdit d’autoriser des déplacements à des parents sur une distance plus longue pour un motif familial impérieux.

Un père fâché.

