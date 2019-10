Un père et son fils font converser leurs pratiques chez Humanit’Art

Le pinceau du premier sévit depuis plus de cinquante ans, de galeries en écoles d’art. Le second a fait du portrait photographique une raison d’être. Venus au monde à Genève, en 1939 et 1980 respectivement, Michel et Manuel Braun résident tous deux à Paris. Mais c’est dans leur ville natale que le père et le fils présentent actuellement leurs travaux, réunis sous le titre «Au-delà de l’identité», à la galerie Humanit’Art.

La question de l’identité, précisément, s’avère éminente dans l’œuvre de Manuel Braun. Le photographe expose des images extraites de deux séries réalisées en 2017 et 2016. Intitulé «T-Girls», un ensemble de neuf portraits en couleur accueille le visiteur sur la mezzanine. Elles s’appellent Brigitte, Mia ou Victoire et s’affichent, élégantes et apprêtées, sur fond bleu nuit. Le sourire paraît prudent, la concentration intense. Car l’enjeu, pour les sujets, est de taille: nées hommes, elles affirment courageusement sur pellicule leur quête de féminité.

Inlassable combat

Durant deux ans, Manuel Braun et son Rolleiflex sont allés à la rencontre de ces femmes transgenres, travesties ou transsexuelles, pour brosser un tableau sensible et humaniste de ces personnalités qui ont fait le choix courageux d’assumer qui elles étaient. «Il n’y a pas un ressenti, une vérité, une histoire, raconte le jeune artiste. Chacune vit sa féminité à sa manière. Pour certaines, la gestuelle suffit, d’autres se sont fait opérer.» La fragilité de ces êtres se trouve renforcée par l’aspect un peu froissé du papier très léger sur lequel sont imprimés les tirages, la fatigue du support faisant écho à l’inlassable combat des modèles contre les préjugés. Présenté aux Nuits des Rencontres d’Arles en 2018, ce travail est assorti d’entretiens audio.

Au rez, le trentenaire montre encore quelques extraits d’«Hier, ce sera mieux», un projet mené dans le centre-ville de Saint-Denis et portant sur les liens entre les générations. Exécutée en noir et blanc, sur le mode documentaire, la série offre une galerie de figures énigmatiques, entre ombre et lumière.

Ténèbres et clartés nourrissent également l’univers pictural de Michel Braun. Le plasticien et scénographe présente ici ses œuvres récentes, dont on peine à discerner les liens thématiques avec celles du fils. Il y a quelque chose du théâtre dans ses jeux à l’encre de Chine, dont la projection dessine comme les décors abstraits de paysages minéraux. Revenu d’un voyage d’artistes à Pékin avec encres et papiers, il commence à travailler de façon très traditionnelle. «Un jour, j’ai tenté un autre support: la toile», explique-t-il. Sur cette surface granuleuse, les noirs et les gris, plus ou moins dilués, se frayent de curieux chemins, pour évoquer des ciels mouvants ou des surfaces d’astres.

«Au-delà de l’identité» Jusqu’au 2 novembre chez Humanit’Art, 14, rue du Diorama. Lu-ve de 14 h à 18 h 30, sa de 14 h à 17 h.