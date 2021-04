Circulation perturbée – Un passage de VIP bloque le pont du Mont-Blanc La police a escorté plusieurs ministres se rendant à l’ONU, bloquant pour ce faire le quai Wilson à la circulation. Marianne Grosjean

La rue Chantepoulet vidée de ses voitures. InfoLecteur

Cet après-midi vers 14 h 50 et pendant au moins vingt minutes, le quai Wilson entre les Bains des Pâquis et le pont du Mont-Blanc a été entièrement fermé à la circulation, ainsi que la rue Chantepoulet. Des automobilistes se sont retrouvés complètement coincés sur le pont du Mont-Blanc pendant ce temps. En cause? Le passage de ministres internationaux devant rencontrer la délégation chypriote lors de conférences à l’ONU, escortés par la police genevoise et ramenées à leur hôtel. Soit une dizaine de motards selon une journaliste présente sur place, précédant des véhicules à vitres foncées.

Le nombre d’agents déployés se fait «en fonction du VIP», commente Alexandre Brahier, porte-parole de la police. «Il y a eu quelques énervements de conducteurs coincés sur le pont du Mont-Blanc, mais aucune entrave du Code de la route ou d’amende à signaler», ajoute le policier.

D’autres perturbations de trafic sont à venir, entre mardi et mercredi, dernier jour officiel des rencontres à l’ONU. «Nous invitons les automobilistes à faire preuve de patience et à ne pas tenter de passer en force pendant le passage de l’escorte», explique Alexandre Brahier.

