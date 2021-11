Éditorial - Un pas de plus vers le zéro carbone

Genève vient de franchir un pas important dans son long chemin vers la transition énergétique. La campagne de prospection du sous-sol qui s’est achevée en octobre offre des perspectives prometteuses pour l’exploitation future de la géothermie. Cette ressource renouvelable locale, disponible 24 heures sur 24 et 365 jours par an, devrait contribuer à réduire significativement notre dépendance aux énergies fossiles.

Sept ans après le lancement du programme cantonal de géothermie, les choses semblent enfin prendre une tournure plus concrète. Grâce à la cartographie en trois dimensions que les derniers sondages rendent possible, on peut déjà espérer chauffer des quartiers par ce biais en 2026. Autrement dit, demain.

Abo Énergies renouvelables Mission accomplie pour les camions qui ont fait vibrer Genève Certes, tout cela a pris du retard après les résultats moyens des deux premiers forages exploratoires réalisés ces dernières années, sur la base de la précédente campagne de prospection effectuée en deux dimensions. On peut se demander si on n’aurait pas gagné du temps en faisant directement de la 3D. Mais l’État et les Services industriels ont décidé de jouer la carte de la prudence, en avançant pas à pas. Sage précaution, quand on sait les réticences qu’a suscitées la géothermie au sein de la population après les séismes provoqués à Bâle et à Saint-Gall par des projets de forages. Même si, au contraire de ces derniers, il n’est pas question pour l’instant de viser la géothermie de grande profondeur à Genève, ni d’avoir recours à la fracturation hydraulique, on a vu que le simple passage des camions vibreurs peut provoquer des remous. À ce titre, gardons-nous de prendre à la légère les plaintes des riverains qui accusent ces camions d’avoir fissuré leurs maisons, même si elles sont peut-être en partie infondées. Car cela pourrait s’avérer contre-productif pour emporter l’adhésion de la population dans ce projet.

