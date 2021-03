Espagne – Un parrain de la ‘Ndrangheta arrêté en Catalogne Basée en Calabre, dans le sud de l’Italie, la ‘Ndrangheta est considérée comme un de syndicats du crime les plus riches et les plus puissants du monde.

Identifié par la Guardia Civil par ses seules initiales G.R., le suspect âgé de 34 ans a été arrêté dans un grand marché de Barcelone. (Image d’illustration) AFP

La police espagnole a annoncé vendredi l’arrestation à Barcelone d’un parrain de la mafia calabraise (’Ndrangheta), soulignant qu’il s’agissait d’un des criminels les plus dangereux et les plus recherchés d’Italie.

Identifié par la Guardia Civil par ses seules initiales G.R., le suspect âgé de 34 ans a été arrêté dans un grand marché de Barcelone, le Mercat de Sant Gervasi, grâce à la surveillance d’un membre de sa famille. Il était en fuite «depuis plusieurs années», et était recherché en Italie pour trafic de drogue, blanchiment d’argent et appartenance à une organisation mafieuse, a indiqué la police dans un communiqué.

Son père arrêté en Italie

La police espagnole a précisé avoir été mise sur sa piste initialement par des enquêteurs français anti-drogue et avoir réussi à filer un des membres de sa famille avec l’aide de la police italienne. En novembre dernier le suspect avait été jugé par contumace par un tribunal italien et condamné à 20 ans de prison pour avoir joué un rôle central dans un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d’argent en Italie.

Son père âgé de 74 ans, qui a lui aussi des liens avec la mafia, a également été arrêté et est détenu à Parme (Italie), selon la police espagnole. Basée en Calabre dans le sud de l’Italie, la ‘Ndrangheta est considérée comme un de syndicats du crime les plus riches et les plus puissants en raison de son contrôle de la plus grande partie de la cocaïne qui entre en Europe. Elle a étendu ses activités dans le monde entier, devenant plus redoutable que la Cosa Nostra sicilienne.

AFP