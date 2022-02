Lettre du jour – Un parlement transfrontalier Opinion Courrier les lecteurs

YVAIN GENEVAY

Genève, 7 février

On le sait, on l’a vu récemment à Ferney-Voltaire, les monstres commerciaux, implantés hors des localités, gourmands en espaces et favorisant le trafic individuel motorisé, vont pulluler sur la ceinture du Canton de Genève, en attirant la clientèle suisse et son pouvoir d’achat.

Tout cela en totale contradiction avec les objectifs déclarés de l’aménagement du territoire dans la région du Grand Genève. Le Pays de Gex aurait par exemple besoin de structures hospitalières et de santé… Cet exemple montre qu’il est temps de renouer le dialogue entre les autorités suisses et françaises pour un aménagement du territoire cohérent et concerté.



Le Canton de Genève est presque enclavé par un État ami, avec lequel nous partageons un bassin de vie de 1 million d’habitants. Un grand projet du Canton de Genève peut avoir des répercussions sur la France voisine et concerner l’ensemble de la région…Les plans d’agglomération successifs, qui concernent essentiellement des infrastructures de mobilité, ne suffisent plus.

Il faut également réfléchir aux déséquilibres économiques, à la gestion de notre environnement commun, etc. Un plan directeur d’aménagement transfrontalier est donc nécessaire, sur lequel devrait se baser le futur plan directeur cantonal par la suite.

Il est temps d’envisager la création d’un parlement transfrontalier, élu par le peuple (Genève, district de Nyon, Ain, Haute-Savoie), chargé de mettre en place les grandes lignes de l’aménagement du territoire du Grand Genève. Bien entendu, les tâches régaliennes resteraient de la compétence des États respectifs.

La politique du «chacun pour soi», pour les infrastructures d’envergure régionale, ne devrait plus exister.

Revenons à une politique de concertation. Et cela est valable des deux côtés de la frontière!

Christian Jeanmonod

