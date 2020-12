Compromis – Un parlement devenu très suisse vote le budget 2021 Une très large majorité du Grand Conseil a adopté vendredi sans le modifier le projet du Conseil d’État. Le déficit se monte à 846,9 millions de francs. Eric Budry

Les grèves et manifestations de la fonction publique n’y auront rien fait: le budget 2021 de l’État, adopté vendredi par le Grand Conseil, prévoit la suspension de l’annuité l’année prochaine. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Durant deux jours, toutes les tentatives de modification du projet de budget 2021 de l’UDC et d’Ensemble à Gauche (EàG) auront échoué. Ce n’est pas une surprise puisque l’accord passé entre les cinq partis gouvernementaux (PDC, PS, PLR, Verts et MCG) pour sauver le budget vouait à l’échec tout changement, d’où qu’il vienne. Vendredi en début d’après-midi, les députés ont donc accepté par 75 oui contre 17 non (EàG et UDC) et 2 abstentions de donner à l’État les moyens financiers de fonctionner l’année prochaine.

Un refus du budget – il fallait l’acceptation de 51 députés au minimum puisqu’il est déficitaire – aurait signifié une année 2021 sous le régime des douzièmes provisoires, soit un financement mensuel sur la base du budget 2020 divisé en douze tranches. Sentant le risque d’un échec, les partis gouvernementaux et le Conseil d’État sont parvenus à un accord en mettant leurs aspirations réelles et leurs différends de côté. Un choix très suisse, mais pour le moins inhabituel à Genève.