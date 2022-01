Fait divers – Un parking privé des TPG dévasté par la chute d’un peuplier d’Italie Les dégâts sont considérables. Une douzaine de voitures impactées. La moitié est hors d’usage. Un employé est sorti indemne de la sienne, un vrai miraculé, son véhicule est détruit. Thierry Mertenat

Une double rangée de voitures, appartenant aux employés des TPG. Le peuplier s’est littéralement couché en travers du parking, situé au bord de l’Arve. LUCIEN FORTUNATI

Il n’y a pas que le lac déchaîné qui donne du travail aux secouristes. La bise fait des dégâts en maints endroits de la ville. Les pompiers sortent beaucoup depuis la nuit de jeudi à vendredi, ils ont dû alarmer leurs sapeurs bûcherons et une compagnie en congé. Des chutes de matériaux, du déblaiement sur la voie publique, mais d’abord ce chantier, ouvert en urgence, peu après 10h du matin à la hauteur du 17, avenue de la Jonction.

Les pompiers du SIS sont intervenus avec leurs spécialistes du bûcheronnage en urgence. LUCIEN FORTUNATI

Là, un parking privé des TPG, regardant l’Arve, en amont de la passerelle du Bois de la Bâtie. Il est dévasté: une douzaine de voitures de tourisme ont été directement impactées par la chute d’un peuplier d’Italie. Double chute, devrait-on dire. Le tronc allait par deux, il a cédé au pied de sa fourche, envoyant dans les airs deux fois 30 mètres de poids destructeur.

Des centaines de milliers de francs de dégâts et plusieurs véhicules totalement détruits. LUCIEN FORTUNATI

Les carrosseries sont littéralement écrasées. Une demi-douzaine de véhicules, peut-être plus, sont en dégât total et ne rouleront plus. Dans l’une d’elles, un employé, attendant au chaud sa prise de service. Il était en congé ce vendredi. Appelé chez lui au petit matin pour venir en renfort sur la ligne 11.

Il raconte, d’une voix mal assurée, les mains tremblantes, «le toit qui m’est soudainement tombé dessus»… Le toit de sa voiture, dans la partie la plus éloignée du point de chute de l’arbre. Sa chance, il a reçu les segments les moins lourds. Un miraculé, terriblement choqué, les oreilles bourdonnantes. «Le bruit était impressionnant», ajoute-t-il, prenant au sérieux le conseil d’un collègue qui l’encourage à aller consulter à la permanence médicale.

Le véhicule le plus proche du groupe de peupliers. LUCIEN FORTUNATI

Le bruit est désormais celui des tronçonneuses. Les pompiers ont fait venir leurs spécialistes pour désincarcérer ce bois qui a tout embarqué dans sa chute. Certains véhicules sont déformés comme s’ils avaient fait un double tonneau dans une embardée. Ils n’ont pas bougé. Détruits à l’arrêt, moteurs éteints. Les dommages sont considérables. À 11h, l’autoéchelle demandée en renfort se positionne au pied du groupe de peupliers encore debout. L’un d’eux doit être simplifié; il menace, sans le montrer, de faire comme ses congénères. La suite sera l’affaire des dépanneuses et des assureurs. Du plein-temps jusqu’à la nuit.

Dans l’un des deux véhicules, un homme assis à son volant. Il en est sorti choqué mais sans blessure. LUCIEN FORTUNATI

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.