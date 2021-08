Les métiers du luxe 4/5 – «Un parfum pour se sentir bien avant tout» Parfumeuse chez Givaudan, notamment cocréatrice d’Idôle pour Lancôme, Shyamala Maisondieu exhale ses notes de fond sur l’île grecque où elle se ressource le nez en l’air. Katia Berger

Pour Givaudan, Shyamala Maisondieu crée des vapeurs entre audace et respect des codes. ALEXANDRE ISARD

Pendant son enfance en Malaisie, où elle a vu le jour en 1970, Shyamala rêvait de nébuleuses et de galaxies lointaines. Dans un pays où ce métier n’existait simplement pas, elle se destinait secrètement à devenir astronome. «Je me voyais en tout cas travailler dans les sciences, un domaine réservé à l’époque aux garçons.» Voire dans les arts – peinture ou poésie –, des sphères elles aussi interdites à une méditative tiraillée entre timidité et insoumission. Calée en physique, en mathématiques et surtout en chimie, l’écolière s’est tôt mise à se projeter «chercheuse en blouse blanche en train de manipuler des éprouvettes». Une soif d’expérimentation qu’elle assouvit depuis plus de vingt ans – et une cinquantaine de compositions – en tant que parfumeuse au sein du groupe suisse Givaudan: «Aujourd’hui, j’écris mes essais, mon assistante pèse la formule pour moi, je recommence, je mélange – en un mot, j’ai réalisé mes fantasmes de petite fille», s’ouvre-t-elle sous le pin d’une place de village dans l’archipel grec des Cyclades, son principal lieu de ressourcement.