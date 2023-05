Sion écrasé 5-0 – Un parfum d’Europe souffle sur ce Servette décoiffant Alain Geiger pourra quitter les Grenat la tête haute, même s’il faut tenir le cap encore trois matches. Sion est plus que jamais en naufrage. Daniel Visentini

Servette a corrigé Sion 5-0: un score sans appel qui brille au milieu des célébrations des supporters grenat. KEYSTONE

Pour avoir trop souvent usé ses frêles bonheurs sur des réalités cinglantes, Servette a longtemps été cette équipe troublante, capable de s’envoler et de retomber dans un même mouvement. Alors, quand les Grenat s’extirpent de cette fatalité, quand tout devient aérien et léger, précisément lors d’un derby, il faut s’arrêter sur le moment: Servette vient de déclasser 5-0 un Sion en plein naufrage et cela dit quelque chose, par-delà la fessée infligée à son meilleur ennemi.