Un parfum de guerre des roses s’empare de Neuchâtel

Enjeux

Au lendemain du 20 octobre, il pourrait bien ne plus y avoir qu’un seul rescapé de l’actuelle députation neuchâteloise: Philippe Bauer (PLR), qui devrait réussir le grand saut vers le Conseil des États. Pour le reste, les deux sénateurs Raphaël Comte (PLR) et Didier Berberat (PS) ne se représentent pas, tout comme Jacques-André Maire (PS) et Raymond Clottu (ex-UDC) au National. L’autre sortant, Denis de la Reusille (POP), est, quant à lui, menacé par les écologistes. Ce grand coup de sac ne devrait toutefois pas bouleverser les équilibres partisans, n’en déplaise à la gauche qui rêve d’un nouveau siège au National et au PLR qui veut doubler ses forces à la Chambre basse. Au final, gauche et droite devraient se partager les mandats de la même façon qu’aujourd’hui. Reste que de savoureux duels se jouent au sein même des alliances.

Favoris

Damien Cottier: Figure du PLR il y a dix ans, cet homme de 44 ans s’est fait oublier de la politique cantonale en devenant conseiller personnel de Didier Burkhalter. Il fait un retour en force. Son coming out lors de la Saint-Valentin a fait les gros titres. Et depuis qu’il est officiellement candidat, on le voit partout. Une soudaine omniprésence qui chiffonne ses détracteurs, mais très efficace pour glaner des suffrages.

Baptiste Hurni: Ancien assistant parlementaire de Jacques-André Maire, cet avocat de 33 ans est le mieux placé pour le remplacer. Et si une voie royale s’ouvre pour le président du groupe socialiste au Parlement cantonal, c’est aussi parce que Florence Nater – actuelle présidente du parti – ne se représente pas. En 2015, c’est elle qui avait fini deuxième au PS, devançant Baptiste Hurni d’une centaine de voix.

Sortants en danger

L’extrême gauche disparaîtra-t-elle de la Coupole? Son unique représentant, Denis de la Reusille (POP), est en sursis. Très populaire l’homme fort du Locle est menacé par les Verts, boostés par les questions climatiques. Détail piquant, alors que les deux formations sont alliées, elles se sont livrées à des attaques en règle l’an dernier dans la presse. Céline Vara, candidate écologiste, avait alors accusé l’actuel conseiller national de ne pas être assez actif à Berne. Cette bisbille pourrait au final profiter au député Vert Fabien Fivaz, qui possède l’avantage de venir du Haut comme Denis de la Reusille, et s’il n’a pas l’éloquence de Céline Vara, il polarise beaucoup moins que celle que les médias ont un peu vite propulsée comme la nouvelle star des Verts, déjà vice-présidente du parti suisse.

Surprises

Considérer que Silvia Locatelli peut l’emporter aux États, c’est froisser les partisans de sa colistière Martine Docourt. Et inversement. En choisissant de présenter deux femmes, le PS a déclenché une véritable guerre des roses. D’un côté, l’ex-présidente du parti cantonal; de l’autre, l’actuelle coprésidente des Femmes socialistes suisse. Colistière de Didier Berberat en 2015, Martine Docourt pensait l’affaire pliée cette fois, avant que ne surgisse la très populaire Silvia Locatelli – ex-assistante parlementaire de Didier Berberat – qui était partie dans l’administration. Si on ajoute à cela que l’une vient du Haut, et l’autre du Bas; que Silvia Locatelli est profilée sur des thèmes cantonaux liés à l’économie et au social et que Martine Docourt mise tout sur des thèmes nationaux, environnement et égalité, ce duel dispose de tous les ingrédients pour être l’événement de la campagne.

Anecdotes

En privilégiant une alliance avec le PDC, les Vert’libéraux ont peut-être donné un grand coup de pouce à l’UDC. Il sera en effet difficile pour l’alliance du centre de décrocher un siège, à moins d’une progression spectaculaire. Quant au PLR, sans l’appui d’un porteur d’eau vert’libéral, un deuxième siège semble hors de portée. Du coup, malgré leur score catastrophique aux dernières élections cantonales et les querelles internes, l’UDC pourrait bien conserver son mandat fédéral, malgré le retrait de Raymond Clottu, exclu de sa section. Et ce d’autant qu’elle lance sa figure emblématique, Yvan Perrin. Burn-out, insomnie, problème d’alcool, malgré ses problèmes, l’éphémère conseiller d’État garde toujours un capital sympathie. On l’a même vu poser torse nu sur le site matin.ch, après qu’il a critiqué les femmes qui exhibaient leurs seins le 14 juin. Le cliché en rappelle un autre. En 2007, l’ancien policier avait accepté de se faire photographier par «L’illustré» en slip de bain. Il était alors l’un des poids lourds de l’UDC romande. Prémonitoire?