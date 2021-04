Découvrir Jean-Jacques Rousseau – Un parcours tout en blanc ouvert sur le large Le premier étage de la MRL abrite une installation très contemporaine et visuelle qui interroge sur l’héritage de l’homme des Lumières. Benjamin Chaix

Le parcours Rousseau dans son écrin blanc. Enrico Gastaldello

Au premier étage du 40, Grand-Rue, l’ancien Espace Rousseau a cédé la place à un Parcours Rousseau tout à fait différent de son prédécesseur. Guillaume Chenevière, homme de théâtre et de télévision, auteur en 2012 de «Rousseau, une histoire genevoise», et le professeur de littérature française à l’UNIGE Martin Rueff en sont les coscénaristes. Ils ont collaboré avec un architecte spécialisé dans les scénographies d’expositions, Tristan Kobler, professeur à la HEAD.

Auteur récemment de l’exposition «Prison» au Musée de la Croix-Rouge et de la «Fabrique des contes» au MEG, Kobler a imaginé pour la MRL un étage entièrement blanc, au milieu duquel un grand présentoir, lui aussi immaculé, abrite six alcôves séparées par des cloisons en biais. Sur le mur du fond, qui court sur toute la profondeur de l’immeuble, des films de paysages et de nature passent en boucle. Une manière d’ouvrir cet espace sur un ailleurs bienvenu. Les six secteurs illustrent et expliquent des aspects de la pensée de Rousseau qui ont une résonance aujourd’hui. Citoyenneté, laïcité, éducation, rapport à la nature interrogent le visiteur à partir de l’expérience rousseauiste. Des étudiants de la HEAD et de l’Écal ont fourni les films très originaux qui animent ces espaces de réflexion.