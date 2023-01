Animation hivernale à Genève – Un paradis nordique s’installe sur la rade Située juste devant la jetée du jet d’eau, La Banquise propose diverses activités sportives et de détente, ainsi qu’une buvette. Henri Neerman

Lancer de hache viking, yourte mongole et poutine canadienne: La Banquise offre un programme multiculturellement froid. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Adéquatement nommé La Banquise, au vu du froid qui fait son retour depuis quelques jours, un nouvel espace d’animations hivernales a ouvert ses portes mercredi à Genève. Situé sur le quai Gustave-Ador, juste devant la jetée du Jet d’eau, il propose différentes activités sportives et de détente, ainsi qu’une buvette. L’espace est accessible jusqu’au 26 mars, du mercredi au dimanche.

La Banquise est divisée en trois zones distinctes. La première, consacrée à la détente et au bien-être, propose, moyennant réservation, un sauna et des massages dans une authentique yourte mongole. Côté sport: curling et lancer de hache, au programme. N’ayez crainte: cette activité, intimidante au premier abord, est bien encadrée par des instructeurs d’Axvetik, pionniers dans le domaine à Genève. Contrairement à la première, les deux activités de cette zone sont gratuites et en accès libre.

Quant à la dernière zone, elle consiste en une buvette. On y trouve notamment un food truck proposant, entre autres, de la poutine: plat canadien, idéal pour l’hiver, à base de frites agrémentées de sauce brune et du fameux «fromage couic-couic». Cerise sur le gâteau, l’espace sera animé par des DJ les vendredis et samedis soir.

«Rendre les quais à la population»

Cette installation, qui se présente comme la petite sœur hivernale de La Canopée ouverte l’été, s’inscrit dans une volonté d’animer cette partie des quais genevois encore assez austère. Elle se situe en effet sur l’espace occupé auparavant par les pêcheurs professionnels, qui ont aujourd’hui déménagé derrière la plage des Eaux-Vives.

«Nous désirons rendre cet espace, qui est un des plus beaux de Genève, à la population.» Marie Barbey-Chappuis, maire de Genève

«Nous désirons rendre cet espace, qui est un des plus beaux de Genève, à la population», explique Marie Barbey-Chappuis, maire de Genève. «Avec le déménagement du chantier nautique, prévu pour 2026, nous pensons également à, dans le futur, y installer des lieux de baignade», poursuit la magistrate.

Si le succès est au rendez-vous, l’espace sera vraisemblablement reconduit chaque hiver. L’infrastructure, entièrement construite en bois, est dans tous les cas destinée à être réutilisée. Plus de détails sur les activités et horaires d’ouverture à cette adresse.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.