Marc Ferracci, l’homme de Macron – Un parachuté de haut vol pour les Français de Suisse Le candidat ami du président mène campagne en vue des législatives. Il veut s’inspirer du modèle suisse et piaffe de combattre à l’Assemblée nationale. Alain Rebetez - Paris

Marc Ferracci, économiste et professeur d’économie à l’Université Paris-Panthéon-Assas, est candidat de Renaissance dans la sixième circonscription des Français de l’étranger (Suisse et Liechtenstein). LDD/BRUNO DES GAYETS/NIKOJA

Rien n’est plus chic en France que de pouvoir se targuer d’avoir l’oreille du président. Ceux qui espèrent être du nombre forment une foule considérable, ceux qui l’ont vraiment sont beaucoup moins nombreux. Marc Ferracci est de ceux-ci. Ils se sont rencontrés à l’âge de 23 ans. «On n’a pas étudié ensemble, mais des amis communs nous avaient présentés et pendant plusieurs mois on a travaillé en binôme pour la préparation de l’ENA.»