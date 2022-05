Décryptage d’une œuvre d’art – Un papyrus après sa cure de jouvence La Fondation Bodmer possède un extrait du «Livre des Morts» vieux de 3000 ans qui vient d’être restauré. Pascale Zimmermann Corpataux

La restauratrice Florence Darbre indique sur le papyrus les points de fragilité qu’elle a consolidés à David Cussonneau, qui a financé le travail de préservation. LAURENT GUIRAUD

«Dans un autre pays, on vous qualifierait de trésor vivant», badine Jacques Berchtold en présentant Florence Darbre, la restauratrice qui vient de remettre au directeur de la Fondation Bodmer le joyau qu’elle a rajeuni. Ce papyrus égyptien provenant de Thèbes et datant de 1000 av. J.-C. a séjourné un an et demi dans son atelier nyonnais. Après des lustres passés à préserver la fine fleur des œuvres sur papier de la collection Bodmer, Florence Darbre a pris sa retraite en emportant des devoirs de vacances: ramener à la vie ce papyrus PB 101 bien mal en point.