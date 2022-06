Conflit israélo-palestinien – Un Palestinien tué par un colon israélien en Cisjordanie Un colon israélien a poignardé à mort un Palestinien dans le nord de la Cisjordanie occupée, mardi, après des altercations près de la ville de Salfit.

Le corps d’Ali Hassan Hard, transporté dans un hôpital de Salfit, mardi 21 juin 2022. AFP

Un Palestinien a été poignardé à mort mardi par un colon israélien dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère de la Santé palestinien. Ali Hassan Harb, 27 ans, «est mort après avoir reçu un coup de poignard dans le cœur porté par un colon» dans le secteur d’Iskaka, près de la ville palestinienne de Salfit, a indiqué le ministère dans un court communiqué.

Le cousin de la victime, Firas Naïm, a déclaré à l’AFP que les forces de sécurité israéliennes étaient présentes lors du drame. Il a expliqué être venu sur place avec des membres de sa famille, dont Ali Harb, après avoir entendu que des colons installaient des tentes.

Une fois arrivés, Firas Naïm et ses proches se sont retrouvés face aux forces de sécurité israéliennes et à des agents de sécurité des colons, qui ont tiré en l’air, dit-il. «Après avoir tiré en l’air, les colons ont attaqué (…) On se tenait juste là, et un colon est venu le poignarder avec un couteau là (il indique le côté de son torse) sans raison», a ajouté Firas Naïm.

Enquête

Selon lui, les forces israéliennes ont empêché les Palestiniens d’approcher après l’agression. La police israélienne, qui n’a pas identifié l’assaillant, a fait état dans un communiqué d’un Palestinien sérieusement blessé «après avoir été apparemment poignardé».

Elle a dit avoir reçu des informations selon lesquelles une altercation avait éclaté entre Palestiniens et Israéliens près de la colonie d’Ariel, dans le nord de la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël.

«Des forces de police sont arrivées sur place, où un Palestinien sérieusement blessé a été transféré vers l’hôpital, après avoir été apparemment poignardé», a écrit la police, précisant que l’incident faisait l’objet d’une enquête et que «l’identité de l’assaillant reste indéterminée».

«Terrorisme organisé»

Le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza et ennemi juré d’Israël, a condamné dans un communiqué une «sale guerre lancée par les colons contre notre peuple» et des politiques israéliennes permettant aux colons de «pratiquer du terrorisme organisé».

Environ 475’000 colons israéliens, souvent accusés de violences contre les Palestiniens, vivent dans des implantations en Cisjordanie, où vivent également 2,8 millions de Palestiniens. Toutes les colonies israéliennes sont jugées illégales au regard du droit international. Le groupe israélien de défense des droits humains B’Tselem a recensé plus de 600 incidents de violences de colons israéliens contre des Palestiniens depuis 2020, dont près de 200 agressions physiques.

Dimanche, un travailleur palestinien de 53 ans a été tué par balle par les forces israéliennes près de la barrière séparant la Cisjordanie d’Israël. L’armée israélienne a parlé d’un «suspect qui sabotait la barrière de sécurité» et «tentait de traverser illégalement en territoire israélien». «Les soldats ont cherché à stopper le suspect en ouvrant le feu à balle réelle.»

