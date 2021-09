Bande de Gaza – Un Palestinien tué dans des heurts avec l’armée israélienne Un homme de 26 ans a succombé à des blessures par balle lors de nouveaux heurts qui ont fait au moins 15 blessés le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza.

Depuis plusieurs nuits déjà, des Palestiniens se réunissent à Jabaliya (nord) pour lancer différents projectiles en direction des soldats israéliens, qui ripostent à l’occasion. AFP

Un Palestinien a été tué et une dizaine d’autres blessés lors de heurts avec l’armée israélienne jeudi soir le long de la barrière séparant Israël de la bande de Gaza, a annoncé le ministère de la Santé dans cette enclave palestinienne.

Selon le ministère de la Santé de ce territoire contrôlé par les islamistes du Hamas, un homme de 26 ans a succombé à Jabaliya (nord) à des blessures par balle à l’abdomen lors de ces nouveaux heurts qui ont fait au moins 15 blessés, dont l’un reste pour l’heure dans un état grave. Selon des journalistes de l’AFP dans la bande de Gaza, des manifestations émaillées de tirs de projectiles ont eu lieu jeudi soir dans différents lieux le long de cette barrière hyper sécurisée.

Depuis plusieurs nuits déjà, des Palestiniens s’y réunissent pour lancer différents projectiles en direction des soldats israéliens qui ripostent à l’occasion. Plus tôt cette semaine, Barel Hadaria Shmueli, un tireur d’élite de 21 ans, a d’ailleurs succombé à des blessures à la tête infligées le 21 août lors d’affrontements le long de cette barrière frontalière.

Violences sporadiques

Pendant plus d’un an à partir de mars 2018, des rassemblements hebdomadaires avaient eu lieu à Gaza pour réclamer la fin du blocus et «le droit au retour» des Palestiniens poussés à l’exil lors de la création d’Israël en 1948. Environ 350 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats israéliens et huit Israéliens ont péri.

En mai, dans la foulée de manifestations à Jérusalem de Palestiniens, le Hamas avait lancé depuis Gaza un barrage de roquettes vers Israël, prélude à une guerre de 11 jours entre le mouvement islamiste palestinien et l’État hébreu. Depuis la trêve obtenue via une médiation notamment de l’Égypte, des échanges de tirs et violences sporadiques se poursuivent. Dimanche, Israël a mené des raids aériens sur Gaza après des lancers de ballons incendiaires vers son territoire depuis Gaza.

Israël, qui maintient un blocus depuis 2007 sur Gaza, année où le mouvement Hamas a pris le pouvoir dans l’enclave, a allégé mercredi des restrictions imposées à ce territoire paupérisé en mai. L’État hébreu a notamment rouvert complètement le point de passage de marchandises de Kerem Shalom et étendu la zone de pêche, ajoutant toutefois que ces mesures étaient conditionnelles à la situation sécuritaire sur place.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.