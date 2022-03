Conflit israélo-palestinien – Un Palestinien tué après une attaque contre des soldats israéliens L’armée israélienne a annoncé dimanche avoir tué un Palestinien, auteur d’une attaque contre des soldats à l’est de Jérusalem.

Les violences et les affrontements ont progressé l’année dernière en Cisjordanie, selon l’armée israélienne et l’ONU. (Image d’illustration) AFP

Des soldats israéliens ont abattu dimanche un Palestinien qui avait attaqué un poste militaire, en Cisjordanie occupée, avec des cocktails molotov, a annoncé l’armée israélienne, quelques heures après que la police israélienne a tué un autre jeune Palestinien.

Les soldats israéliens l’ont abattu après l’avoir surpris, en compagnie d’un autre Palestinien, pendant qu’il lançait des cocktails molotov contre un poste militaire dans la zone d’Abou Dis, à l’est de Jérusalem, a précisé l’armée. «Le suspect a été touché et a succombé plus tard à ses blessures», selon la même source, qui a ajouté que le second suspect a pu prendre la fuite.

Neuf Palestiniens tués depuis un mois

Le ministère palestinien de la Santé a confirmé la mort de Yamen Jaffal, âgé de 16 ans, tué «par les forces d’occupation». Neuf autres Palestiniens ont été tués depuis le 8 février en Cisjordanie occupée. Les attaques palestiniennes contre les forces de sécurité israéliennes, dont des assaillants solitaires utilisant des couteaux, sont courantes à Jérusalem et en Cisjordanie.

Dimanche matin, les forces de l’ordre israéliennes avaient déjà abattu un Palestinien qui tentait de poignarder des policiers postés dans la Vieille ville de Jérusalem (dans la partie orientale). Le ministère palestinien de la Santé l’a identifié comme étant Karim Jamal al-Qawasmi.

«Ce matin, après 04h30, un terroriste (19 ans, Jérusalem-Est) s’est approché des policiers qui étaient postés à la porte de Bab Huta (une des portes ouvrant sur l’esplanade des Mosquées) dans la Vieille ville de Jérusalem. Il a sorti un couteau et a poignardé l’un d’eux», a dit la police dans un communiqué. Les policiers ont riposté par balles et les services médicaux arrivés sur les lieux ont constaté «la mort du terroriste», précise le texte.

Théâtre de nombreuses attaques

La Vieille ville de Jérusalem a été le théâtre de nombreuses attaques contre des cibles israéliennes ces dernières années. Elle se trouve dans la partie orientale – annexée par Israël – de Jérusalem, que les Palestiniens considèrent comme la capitale de leur futur État.

À partir d’octobre 2015 et pendant des mois, Jérusalem, la Cisjordanie occupée et Israël avaient été le théâtre d’attaques au couteau anti-israéliennes commises le plus souvent par de jeunes Palestiniens isolés. Si le nombre de ce type d’attaques a depuis diminué, les violences et les affrontements ont progressé l’année dernière en Cisjordanie, selon des données récentes de l’armée israélienne et de l’ONU.

Israël avait pris la Cisjordanie à la Jordanie pendant la Guerre des six jours en 1967. Depuis, quelque 475’000 colons juifs se sont installés sur le territoire, vivant dans des colonies illégales au regard du droit international, aux côtés de près de 2,9 millions de Palestiniens.

