Conflit israélo-palestinien – Un Palestinien soupçonné d’une attaque abattu en Cisjordanie Soupçonné d’être l’auteur d’une attaque meurtrière à Jérusalem, un Palestinien a été abattu mercredi par des gardes en Cisjordanie occupée.

Le Palestinien a été abattu alors qu’il menait une attaque à l’entrée de Maalé Adoumim, vaste colonie israélienne située entre Jérusalem et la Mer Morte. AFP

Un Palestinien recherché depuis près de deux semaines par les forces israéliennes pour une attaque meurtrière à Jérusalem-Est a été abattu mercredi soir après avoir tiré sur des gardes israéliens à l’entrée d’une colonie juive en Cisjordanie occupée, ont indiqué des responsables.

Les forces israéliennes avaient resserré leur étau depuis dix jours autour du camp palestinien de Chouafat, à Jérusalem-Est, après une attaque, fatale à une soldate israélienne, perpétrée début octobre à l’entrée du camp par Odaï Tamimi selon les autorités locales.

«Neutralisé»

Or, mercredi soir, d’après de hauts responsables israéliens, ce Palestinien âgé d’une vingtaine d’années a été abattu alors qu’il menait une attaque à l’entrée de Maalé Adoumim, vaste colonie israélienne située entre Jérusalem et la Mer Morte en Cisjordanie occupée.

«Un terroriste a tiré à l’entrée de Maalé Adoumim en direction des gardes (…) blessant l’un d’eux à la main avant d’être ‘‘neutralisé’’ par les autres gardes», a indiqué la police dans un communiqué. Un photographe de l’AFP a vu juste après un homme mort à terre, avec des policiers autour de lui. Et la Magen David Adom, l’équivalent israélien de la Croix-Rouge, a dit avoir soigné «un homme dans la vingtaine, touché à la main» puis l’avoir évacué vers un hôpital à Jérusalem.

Le premier ministre israélien Yaïr Lapid a félicité les forces de sécurité «pour avoir abattu le terroriste Odaï Tamimi alors qu’il tentait de commettre un autre attentat après celui du checkpoint de Chouafat où a été tuée la soldate Noa Lazar», selon un communiqué de son bureau.

Tensions accrues

La soldate de 18 ans, qui servait dans la police militaire, avait succombé à ses blessures le 8 octobre après avoir été blessée par balles au checkpoint de Chouafat, à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël. Cette attaque survient dans un contexte de vives tensions en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l’État hébreu.

Elles se sont accrues ces derniers mois dans le nord de ce territoire, notamment dans les secteurs de Naplouse et Jénine, bastions de groupes armés, où l’État hébreu a multiplié les opérations dans la foulée d’attaques anti-israéliennes meurtrières en mars et en avril. Ces raids, souvent émaillés de heurts avec la population palestinienne, ont fait plus d’une centaine de morts côté palestinien, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans, selon l’ONU.

AFP

