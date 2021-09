Hôtellerie-restauration – Un palace amène l’héritage de Robuchon à Genève Le Woodward ouvre ce mercredi avec 26 suites et deux restaurants gastronomiques dans la lignée du chef français prodige. Sophie Simon

Le directeur temporaire, Duarte Bon de Sousa, pose dans la salle à manger de la suite royale. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Il était annoncé pour décembre 2018, le voilà enfin, deux ans et demi plus tard. Comme tout projet genevois qui se respecte, l’hôtel Woodward a su se faire désirer. Le nouvel établissement du quai Wilson, juste après les Bains des Pâquis, ouvre ses portes ce mercredi 1er septembre et rejoint les rangs déjà bien fournis des cinq-étoiles de la rive droite. Propriété de la famille libanaise Daniel, géré par Oetker Collection, il se différencie par son offre, uniquement composée de suites. D’architecture Belle Époque, agencé comme un hôtel particulier, il cultive son côté confidentiel et ne comporte pas de lobby à proprement parler, mais une entrée principale discrète menant à un «grand salon». Ses deux restaurants sous le label Robuchon attireront sans doute tous les fins gourmets de la région. Son directeur général temporaire, Duarte Bon de Sousa, répond à nos questions dans une interview exclusive.