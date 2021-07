Sauvetage – Un paddleur sauve trois jeunes femmes sur le Rhône Trois jeunes femmes en bateau pneumatique se sont retrouvées coincées dans les branchages en raison de la crue des eaux. Marianne Grosjean

Les bords du Rhône, à Onex. PIERRE ABENSUR

Trois jeunes femmes ont été en grande difficulté sur le Rhône dimanche vers 13 h à hauteur du CEPTA à Onex. «Leur bateau pneumatique s’est retrouvé coincé par les branches de la rive droite et perforé, en raison de la forte crue des eaux», explique le lieutenant Nicolas Millot du SIS.

Quatorze pompiers professionnels, un bateau du SIS, une ambulance, des patrouilles de police terrestres et aquatiques se sont rendus sur place suite à un appel à la centrale. Mais un homme descendant le Rhône sur un paddle a pu aider les naufragées à regagner la berge avant l’arrivée des secours.

«Sur ce genre d’interventions, on envoie toujours 20 à 25 personnes entre les pompiers, la police et l’ambulance, car la situation peut très vite se dégrader», résume Nicolas Millot, qui recommande de prendre toutes les précautions, soit un gilet et un téléphone portable dans une poche étanche, pour toute sortie sur le Rhône.

