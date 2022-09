Roman graphique original – Un OVNI expérimente une nouvelle façon de raconter Avec «La couleur des choses», le Genevois Martin Panchaud signe un livre hors des clous où tous les personnages sont représentés sous forme de pastilles colorées. Philippe Muri

«La couleur des choses», extrait de la couverture. Le héros de l’histoire, au centre, est symbolisé par une pastille orange. Autour de lui gravitent différents protagonistes et objets de ce récit hors norme. ÉDITIONS ÇA ET LÀ

Ce pavé-là tient de l’OVNI. Ou plutôt de l’OLNI: un objet littéraire non identifié. Avec «La couleur des choses», Martin Panchaud signe un roman graphique résolument hors des clous. Établi depuis 2014 à Zurich, l’auteur genevois propose une aventure ébouriffante intégralement dessinée en vue aérienne, sans perspective. Tous les personnages de ce récit oscillant entre polar et observation sociale sont représentés sous forme de pastilles colorées. Gênant? Non: génial!