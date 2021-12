Sous le sapin – beaux-arts – Un ouvrage colossal fait entrer dans l’intimité de Frida Kahlo Édité par Taschen, un livre de plus de 6 kilos réunit l’œuvre intégrale de la peintre mexicaine ainsi qu’une riche iconographie offrant une plongée dans sa vie. Irène Languin

«Les deux Fridas», 1939. Huile sur toile, Mexico City, Ministère de la culture, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Museo de Arte Moderno. LML Archive © Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust/VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Une vie de souffrance, des amours tumultueuses et un talent prodigieux: l’existence de Frida Kahlo réunit tous les ingrédients de la fascination. La maladie dans l’enfance puis un terrible accident à l’âge de 18 ans vouent son corps au martyr; mais la prison du corset n’empêcha pas l’artiste mexicaine d’être une femme éminemment libre, transcendant le supplice des chairs par une œuvre autobiographique puissante dont l’originalité a marqué le XXe siècle.

«Mes peintures sont la plus franche expression de moi-même.» Frida Kahlo

Avec «Frida Kahlo. Tout l’œuvre peint», Taschen rend un hommage XXL – format dont l’éditeur allemand s’est fait une spécialité – à cet esprit rebelle et singulier. Dirigée par l’ancien directeur du Musée d’art moderne de Mexico, Luis-Martín Lozano, qui s’est adjoint l’expertise d’Andrea Kettenmann et de Marina Vázquez Ramos, cette monographie de plus de six kilos offre une plongée vertigineuse dans l’intimité et l’art de la peintre. Mêlant documents, lettres, extraits de journal intime, photos d’archives et, pour la première fois, le catalogue raisonné des 152 œuvres qui se voient décryptées une à une, cet ouvrage s’avère le plus exhaustif jamais publié à ce jour.

«Henry Ford Hospital», juillet 1932. Huile sur métal. Mexico City, Xochimilco, Museo Dolores Olmedo. akg-images © Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust/VG Bild-Kunst Portrait de Luther Burbank, 1931. Huile sur isorel. Mexico City, Xochimilco, Museo Dolores Olmedo PHOTO: akg-images © Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust/VG Bild-Kunst La couverture de cette somme magistrale. PHOTO: Taschen 1 / 10

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón voit le jour le 6 juillet 1907 à Coyoacán, ancien bourg du sud de Mexico. Enfant vive et curieuse, elle grandit dans la «Casa Azul» – «La Maison bleue» – construite par son père photographe et représentative, «avec ses plafonds hauts et son patio bordé de fleurs comme un jardin», de l’architecture vernaculaire mexicaine, comme l’explique l’ouvrage qui dédie à cette demeure un chapitre. Une attaque de poliomyélite à 11 ans laisse la fillette claudicante.

Percuté par un tramway

Mais ce n’est rien au regard de ce que le sort lui réserve le 17 septembre 1925, lorsque l’autobus qui la ramène chez elle est percuté par un tramway. Le choc lui brise plusieurs vertèbres, le bassin et la jambe droite; une barre d’acier lui transperce le ventre, entrant par la hanche et ressortant par le sexe – un traumatisme qui sera la cause de ses fausses couches. L’étudiante brillante qui se destinait à la médecine abandonne ses ambitions universitaires et se met à peindre, couchée dans son lit. «Je ne sais pas si mes peintures sont ou non surréalistes, mais je sais qu’elles sont la plus franche expression de moi-même», dira-t-elle plus tard.

Bernard G. Silberstein: Frida Kahlo avec sa collection d’art mexicain et un grand Judas en papier mâché pose dans son salon de la Casa Azul. Env. 1940. Spencer Throckmorton © Edward B. Silberstein W. J. Stettler: Diego Rivera regarde Frida Kahlo pendant qu’elle peint un autoportrait au Detroit Institute of Arts, 1932. PHOTO: Spencer Throckmorton Frida pose à côté d’une figure précolombienne dans le jardin de la Casa Azul, 1951. © bpk/IMEC, Fonds MCC/Gisèle Freund 1 / 4

Les chapitres du livre déroulent aussi les engagements politiques de Frida Kahlo – elle adhère au parti communiste en 1928 – et la folle passion qui la lie au peintre muraliste Diego Rivera, un colosse de vingt-deux ans son aîné auquel elle se mariera deux fois; il dévore tout ce qui porte jupon, elle s’engage dans de nombreuses relations extraconjugales, séduisant tant les hommes que les femmes. Une histoire ardente qui, comme les tourments physiques récurrents, infusera profondément l’œuvre de l’artiste mexicaine qui a fait de l’autoportrait un summum de catharsis picturale.

«Des pieds, pourquoi en voudrais-je. Si j’ai des ailes pour voler», affirme Frida dans ses carnets en 1953. Écrits un an avant sa disparition à l’âge de 47 ans, ces vers en forme de bravade au destin ponctuent un dessin où l’artiste figure ses pieds séparés de son corps: on vient de l’amputer de sa jambe droite, mangée par la gangrène. C’est toute son âme qui s’exprime dans ces quelques mots, elle qui a toujours cheminé, dans une tension paroxystique, entre douleur et plaisir, ténèbres et clarté, et dont la force vitale semble avoir été un défi constant à la mort.

