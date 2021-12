Festival International du Film de Berlin – Un Ours d’or qui hérisse le poil des puritains Radu Jude a intégré une vraie séquence porno dans son film. Explications. Pascal Gavillet

Une image du film. Comédiens masqués, polémique réelle. XENIX

C’est l’un des premiers films réalisés durant la pandémie. Aussi la plupart des acteurs portent des masques. Plébiscité lors de la Berlinale virtuelle de 2021, «Bad Luck Banging or Loony Porn» de Radu Jude a même remporté l’Ours d’or, malgré la polémique qu’il a déclenché. Le film raconte en effet comment une sextape s’échappe sur le Net et empoisonne la vie de l’enseignante qui y figure, Emi. La particularité de cette charge iconoclaste et tranchante, c’est qu’elle contient une véritable séquence porno, c’est-à-dire de sexe non simulé.

Pour Radu Jude, qu’on a pu rencontrer durant le GIFF à Genève, où il était l’un des invités, il s’agit d’une séquence comme une autre. «J’avais une comédienne très ouverte. Au moment du tournage, elle a accepté la scène, et à l’instant de la pénétration, le fond bouge et je l’ai remplacée par une professionnelle du hard. Celui qui joue le mari, lui, est un vrai acteur porno. Je voulais surtout donner l’impression de faire amateur. Après, je ne vois pas en quoi cela choque. Ceux qui veulent voir du porno savent de toute façon très bien comment aller sur les sites spécialisés. Et puis on oublie que Baudelaire, Flaubert, Joyce, ont par le passé eu maille à partir avec des scènes pornographiques. Le puritanisme d’aujourd’hui est incroyable.»

Polémique et consécration

Mais la polémique s’est accompagnée d’une consécration. «Cet Ours d’or est trop grand pour moi. En revanche, il crédibilise le film. C’est grâce à des prix comme celui-là que nous sommes pris au sérieux.» L’intrigue que raconte «Bad Luck Banging or Loony Porn» est née d’une discussion sur le Net. «Il y avait eu une histoire similaire rapportée par un tabloïd. Les réactions avaient été virulentes. Je me suis décidé à faire un film autour de cette histoire-là. Après, comme j’ai environ vingt idées par jour, celle-là ou une autre, c’est finalement égal, tant que je peux faire des films.»

«Le cinéma a un pouvoir anthropologique indéniable.» Radu Jude

Le plus curieux dans ce nouveau métrage de Radu Jude, ce n’est pas le thème, mais le choix de Boby Lapointe comme illustration musicale. «Il est ludique et irrévérencieux. Les paroles de ses chansons reflètent mes préoccupations. Et puis Lapointe, pour moi, est un homme de cinéma. Il a joué dans «Tirez sur le pianiste» de Truffaut. Donc l’utiliser, c’est aussi rendre hommage à la Nouvelle Vague.»

Concernant l’obligation de porter des masques sur le tournage, Radu Jude n’a pas vu cela comme un obstacle. «Les masques se mêlent à la mise en scène. Je trouve que de voir tout le monde masqué donne un côté surréaliste à l’ensemble. Et puis je voulais faire un film contemporain. Le cinéma a un pouvoir anthropologique indéniable. Ici, tout a été tourné en vingt-deux jours. C’est rapide mais je travaille comme ça. Et j’ai toujours plusieurs projets à la fois.»

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

