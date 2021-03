Cinéma – Un Ours d’or malgré tout, pour clore une Berlinale virtuelle Qui pour succéder à l’Iranien Mohammad Rasoulof, Ours d’or 2020? La Berlinale, qui a tenu sa 71e édition en ligne, réduite et sans stars pour cause de pandémie, s’achève tout de même vendredi avec un palmarès en bonne et due forme.

Après cinq jours de présentation des films via internet, la cérémonie ne devrait pas laisser plus de place au glamour ou à l’émotion: les lauréats, dont le tout nouveau prix d’interprétation «non-genré», seront dévoilés via une vidéo à midi.

Le festival, qui se tient habituellement sur onze jours, a retenu quinze films en lice pour l’Ours d’or, le prix le plus prisé de la compétition berlinoise, décerné l’an dernier à Mohammad Rasoulof pour «Le diable n’existe pas».

Douloureux rappel de la pandémie qui a mis à genoux le monde du cinéma, le film couronné il y a un an n’est même pas encore sorti en France, où les salles obscures sont toujours fermées. Et personne ne se risque à avancer de dates de sortie pour les films présentés aux professionnels lors de cette Berlinale. À Berlin, les organisateurs espèrent pouvoir se rattraper avec des projections ouvertes au public en juin.

Parmi les longs-métrages en compétition, venus du Mexique, de Géorgie, du Japon ou encore d’Iran, aucun grand favori. Mais plusieurs pépites saluées par la critique pourraient avoir séduit le jury. Pour cette édition toute particulière, celui-ci est composé de six précédents lauréats de l’Ours d’or. Cinq d’entre eux ont eu le privilège d’assister à des projections des films dans de vraies salles à Berlin. Le sixième, l’Iranien Mohammad Rasoulof, a dû rester à Téhéran où ce critique du régime est assigné à résidence.

Films remarqués

Parmi les films remarqués, l’un des deux français en compétition, «Petite Maman», de Céline Sciamma, le voyage dans le temps d’une fillette, amie de sa propre mère redevenue enfant. Après «Le Portrait de la jeune fille en feu», prix du scénario à Cannes il y a deux ans, la réalisatrice de 42 ans pourrait avoir séduit avec cette fable onirique et intime.

Toujours à propos d’enfance, mais dans un tout autre genre, «Mr Bachmann and his class», un documentaire allemand de près de quatre heures, est également sorti du lot, mettant en lumière l’empathie d’un professeur pas comme les autres, devant une classe de jeunes issus de l’immigration.

Deux films susceptibles de plaire à un plus grand public ont été présentés par des cinéastes allemands: «Next Door», le passage à la réalisation de l’acteur Daniel Brühl «Good Bye, Lenin»), une satire des bobos berlinois, et «I’m Your Man», une romance entre une jeune femme et un humanoïde (Dan Stevens, la star britannique de «Downton Abbey»). Cette fiction aux accents dystopiques est signée Maria Schrader, la réalisatrice de la série «Unorthodox».

En l’absence de films à gros budget, des productions plus confidentielles ou exigeantes, de Géorgie («What Do We See When We Look at the Sky?») ou du Liban («Memory Box») par exemple pourraient avoir leur chance.

«Faire avancer l’égalité»

Au-delà du prix du meilleur film, le jury remettra pour la première fois cette année deux prix d’interprétation, meilleur interprète et meilleur interprète secondaire, sans considération de genre. Adieu donc les traditionnels Ours d’argent du meilleur acteur et de la meilleure actrice, au nom de l’égalité. Cette décision a été saluée par plusieurs réalisateurs et acteurs, dont des grands noms du cinéma comme l’Australienne Cate Blanchett ou la Britannique Tilda Swinton.

«Nous pensons pouvoir faire avancer les débats sur l’égalité (…) Et nous prenons en compte aussi les personnes qui ne veulent pas se voir assigner un genre», a souligné auprès de l’AFP Mariette Rissenbeek, la co-directrice de la Berlinale.

Mais elle est loin de faire l’unanimité: des organisations d’acteurs et des féministes estiment qu’il s’agit d’une opération de communication et qu’elle pourrait se révéler contre-productive, les plus grands rôles, susceptibles d’être primés, étant dans les faits confiés aux hommes.

