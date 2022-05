Guerre en Ukraine – Un organe américain accuse la Suisse de laxisme Selon la Commission d’Helsinki, financée par les États-Unis, notre pays cache des avoirs d’oligarques russes et de Vladimir Poutine. Fabian Fellmann

Trois membres de la Commission d’Helsinki ont pris la parole ce jeudi, lors d’une conférence de presse. Ici: Bill Browder, directeur de la campagne mondiale pour la justice Magnitsky. Capture d’écran Miranda Patrucic, rédactrice en chef adjointe, Asie régionale et centrale. Elle est également membre du projet de signalement du crime organisé et de la corruption Photo: Capture d’écran Mark Pieth, président du conseil d’administration. Photo: Capture d’écran 1 / 3

La Commission d’Helsinki prend pour cible la politique suisse contre les oligarques russes et les proches de Vladimir Poutine. Cet organe indépendant pour la sécurité et la coopération en Europe, financé par le Département d’État américain, reproche à la Suisse de protéger les avoirs du président russe, Vladimir Poutine, de ses proches et d’oligarques russes qui seraient déposés en Suisse.