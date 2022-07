Météo instable – Un orage de grêle localisé met les cultures à genoux Lundi soir, un déluge de grêlons s’est abattu sur la rive gauche. Les vignes sont particulièrement touchées. Aurélie Toninato

À Choulex, de gros grêlons sont tombés vers 18h. DR

Lundi vers 18h, certaines communes de la rive gauche se sont parées d’un manteau blanc, un peu d’hiver en plein été. Mais l’épisode n’a rien de poétique: un déluge de grêle s’est abattu sur la zone, de Chêne-Bougeries à Choulex et Collonge-Bellerive, hachant pousses, fleurs et cultures sur son passage. «L’orage s’est développé au sud de la ville et a ensuite migré vers le nord, avec des pluies importantes et de la grêle durant une heure environ», explique Lionel Peyraud, prévisionniste à MétéoSuisse Genève.

Pour les agriculteurs, les dégâts sont très importants, déplore François Erard, directeur d’AgriGenève. «On a régulièrement des épisodes de grêle mais celui-ci était particulièrement long et d’une intensité importante.» Certaines vignes sont totalement anéanties, «c’est une perte sèche pour les vignerons avec des conséquences sur deux ans au moins».

Les arbres fruitiers qui n’ont pas la chance d’être protégés par des filets ont souffert, tout comme les cultures. «Heureusement, nous avions presque terminé la récolte du colza. Mais le blé, ainsi que les cultures de printemps comme le maïs et le tournesol, sont très endommagés. La plupart des agriculteurs sont assurés contre la grêle mais ça reste un coup dur. D’autant plus dans le contexte de la guerre en Ukraine (ndlr: le pays figure parmi les principaux exportateurs de céréales et d’huiles végétales).

Le sol s’est paré d’une couche de grêlons, qui ont tout haché sur leur passage. DR

Orage local

Comment expliquer que la grêle ne frappe qu’une zone très localisée? C’est une combinaison de plusieurs facteurs, répond Lionel Peyraud. «Il y avait une masse d’air très instable, avec des courants ascendants forts, conjugué à un front froid. Les gouttes de pluie montent et descendent, tout en se chargeant de couches de glace – hier, le zéro degré était à 3800 mètres. Elles deviennent finalement trop lourdes pour continuer à être portées par la masse d’air et tombent.» En général, ajoute-t-il encore, les situations orageuses partent sur le relief du Jura et le risque reste confiné à ces régions. «Mais hier, l’orage a débouché sur la plaine.»

MétéoSuisse peut alerter le matin même de la présence d’une masse d’air instable qui peut favoriser l’apparition d’un orage grêligène «mais on ne peut pas prévoir où et quand précisément il s’abattra».



