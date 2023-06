Proche de Navalny – Un opposant russe de passage à Genève a été agressé Ce proche d’Alexeï Navalny, venu inaugurer une réplique de la cellule du célèbre dissident, a été visé à deux reprises par des jets d’œufs et de yaourts. Antoine Grosjean

La réplique de la cellule dans laquelle Alexeï Navalny purge une peine de neuf ans de prison dans une colonie pénitentiaire russe est présentée à la place des Nations. DR

La traque aux opposants russes se mènerait-elle aussi sur le sol suisse? De passage à Genève, Ivan Zhdanov, un proche du fameux dissident Alexeï Navalny, a été agressé à deux reprises ce week-end. Des hommes lui ont jeté des œufs et des yaourts avant de partir en courant.

Pour l’antenne suisse de l’association Future Russia et la Fondation anticorruption (ACF) d’Alexeï Navalny, qui ont diffusé un communiqué à ce propos, il s’agit «probablement de personnes pro-Poutine, engagées par un réseau de trolls soutenu par le gouvernement russe ou ses représentants locaux». La police est intervenue dans les deux cas, sans parvenir à retrouver ou identifier les agresseurs.

«Le fait que la réplique de la cellule de Navalny soit présentée devant l’ONU dérange.» Maria, représentante de l’association Future Russia en Suisse

Ivan Zhdanov, qui préside l’ACF, est arrivé vendredi après-midi à Genève, pour inaugurer sur la place des Nations une réplique de la cellule dans laquelle le plus célèbre des opposants à Vladimir Poutine purge une peine de neuf années de prison, dans une colonie pénitentiaire russe à sécurité maximale. Cette installation a déjà été présentée dans plusieurs villes d’Europe afin de dénoncer des conditions de détention inhumaines.

Suivi dès sa descente d’avion

Selon Future Russia et l’ACF, Ivan Zhdanov a été suivi dès sa descente d’avion. Vendredi soir, il se trouvait aux Grottes, à la rue Fendt, où il participait à une conférence avec une cinquantaine de compatriotes. Soudain, deux individus ont jeté des œufs et des yaourts par la fenêtre, avant de prendre la fuite.

Rebelote samedi en début d’après-midi à la place des Nations, lors de la présentation de la réplique de la cellule de Navalny à la presse. La police cantonale explique que deux hommes adoptant une attitude agressive ont invectivé les personnes présentes puis leur ont jeté des œufs avant de prendre la fuite. Des images vidéo montrent les agresseurs, baraqués et au crâne rasé, piquer un sprint en direction de l’avenue de la Paix et Ivan Zhdanov qui les poursuit. Une voix crie: «Fascistes!»

Les deux hommes, dont on ignore s’il s’agit des mêmes qui ont agi la veille aux Grottes, auraient aussi tenté de sprayer la réplique de la cellule, qui est visible jusqu’au 18 juin. «Le fait que cette installation soit présentée devant l’ONU dérange», remarque Maria, la représentante de Future Russia en Suisse.

Ivan Zhdanov, président de la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny, a une légère contusion sur le nez suite à l’agression dont il a été victime à la place des Nations. DR

Légère contusion

La police a été appelée dans les deux cas. Personne n’a été blessé, mais une photo montre une légère contusion sur le nez d’Ivan Zhdanov. «Les recherches entreprises vendredi soir suite à notre intervention à la rue Fendt n’ont pas permis de mettre la main sur les deux individus ayant lancé des pots de yaourt et des œufs à travers les fenêtres du bâtiment, confie le porte-parole de la police genevoise, Alexandre Brahier. Des recherches ont aussi été immédiatement entreprises samedi, sans succès.»

Ivan Zhdanov s’est présenté au poste de police de l’aéroport samedi dans la soirée. Il y a déposé une main courante et se réserve le droit de porter plainte. Dans leur communiqué, Future Russia et l’ACF fustigent ces personnes qui soutiennent «la guerre et le régime totalitaire de Moscou, mais qui préfèrent quand même aimer leur pays d’origine à distance, depuis le confort de la Suisse et pas sur un champ de bataille».

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.