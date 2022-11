Bons plans classique & lyrique – Un opéra et trois concerts à ne pas manquer Du retour du violoniste Nigel Kennedy à la nouvelle production de «Maria Stuarda» de Donizetti, l’approche des Fêtes est ponctuée d’événements alléchants. Rocco Zacheo

Le violoniste anglais Nigel Kennedy est de retour au Victoria Hall, aux côtés de l’Orchestre de Chambre de Genève. ENNIO LEANZA/KEYSTONE

L’éventail qui s’ouvre aux mélomanes ces prochaines semaines dit une fois encore la richesse de l’offre musicale sous nos latitudes. Alors, Genève «caput mundi» du quatrième art? On pourrait presque y croire en parcourant les affiches, qui offrent des diagonales saisissantes entre les genres, les styles et les époques, en compagnie d’interprètes incontournables. Alors oui, la période des Fêtes de fin d’année approche de la meilleure des manières, pour les yeux et pour les pavillons auditifs. Jugeons plutôt.