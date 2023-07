Faune sauvage à Genève – Un oiseau rare piégé par les grandes baies vitrées de l’aéroport Recueilli en fort état de choc, un engoulevent a été soigné au Centre ornithologique. Des dizaines de milliers d’oiseaux meurent chaque année en Suisse après de tels heurts. Xavier Lafargue

L’engoulevent recueilli avec un fort état de choc puis soigné au Centre ornithologique de réadaptation de Genthod a finalement pu être relâché le mois passé. D. BIANCHI

Il a repris sa liberté il y a trois semaines, du côté de Chancy. Mais cet engoulevent a vu la mort de près. «Il s’agit d’une femelle. Nous l’avons recueillie en fort état de choc, après qu’elle a heurté l’une des grandes baies vitrées d’un terminal de l’aéroport», explique Patrick Jacot, président fondateur du COR, le Centre ornithologique de réadaptation de Genthod.

«Si l’oiseau est pourchassé par un prédateur et doit fuir, affolé, le risque de collision contre une baie vitrée est décuplé.» Patrick Jacot, président fondateur du COR

«C’est la première fois en quarante-huit ans que nous en soignons un ici, poursuit-il. Il y a environ 45 couples nicheurs en Suisse, mais pas à Genève, où l’engoulevent est de passage.» L’itinéraire de ce migrateur nocturne passe entre autres par le couloir allant du Fort L’Écluse à l’aéroport. Et les lumières du tarmac l’attirent…

Dangers et conseils

De là à incriminer l’aéroport, ce serait aller un peu loin. En revanche, la problématique des baies vitrées, où qu’elles soient posées, est bien réel. Sur leurs sites internet, BirdLife Suisse et la Station ornithologique suisse de Sempach donnent une foule d’informations sur les dangers que représente ce type d’installations pour la gent ailée. Selon ces deux institutions, plusieurs dizaines de milliers d’oiseaux meurent chaque année en Suisse après avoir heurté des baies ou parois vitrées.

Le problème? Il est double. Soit le vitrage est transparent, l’oiseau voit la végétation derrière la vitre et ne prend pas l’obstacle en compte, indique la Station ornithologique, soit c’est l’environnement qui s’y réfléchit et donne à l’oiseau l’illusion d’un milieu naturel, ce qui l’attire. «S’il est pourchassé par un prédateur et doit fuir, affolé, le risque de collision est décuplé», ajoute Patrick Jacot.

Adopter les bons comportements

Les deux institutions donnent aussi des conseils pour aménager ces espaces, tels que poser des rideaux ou diverses décorations, opter pour des verres peu réfléchissants, éviter de placer des mangeoires à proximité, etc. En revanche, elles indiquent que les autocollants façon silhouettes de rapaces n’ont qu’un faible effet dissuasif.

Espèce nocturne, l’engoulevent a un régime alimentaire assez particulier, composé de vers de farine, teignes, papillons de nuit et grillons. D. BIANCHI

Et que faire si l’on repère un oiseau au sol, étourdi ou inconscient après avoir heurté une vitre? «Il faut agir vite, car les corneilles passent rapidement à l’attaque, souligne Patrick Jacot. D’ailleurs, elles tournaient déjà autour de notre engoulevent quand nous sommes intervenus. Mais il y a certains comportements à adopter, avant de nous l’amener ou de nous appeler au 079 624 33 07. Le mieux est de placer l’oiseau dans une caisse et un endroit sombre, tempéré et au calme. Et ne rien lui donner à boire ou à manger, car, souvent, ces collisions provoquent des lésions internes.»

Selon le spécialiste, il faut ensuite mettre la petite victime en observation pendant une dizaine de jours au minimum. L’engoulevent n’a pas échappé à cette règle. Avant d’être relâché, il a aussi été soigné et nourri. Au menu: grillons, vers de farine, teignes et papillons de nuit! «Cette espèce est difficile à nourrir…» glisse Patrick Jacot.

