Ligue des champions féminine – Un ogre sur la route de Servette Chênois Les Genevoises affrontent Wolfsburg ce mercredi dans le cadre de la 2e journée de la phase de groupes de la C1 (18 h 45). Un déplacement qui s’annonce très compliqué. Florian Paccaud - Wolfsburg

Sandy Maendly avait déjà eu fort à faire contre la Juventus. Le défi sera encore plus relevé à Wolfsburg, d’autant plus qu’elle est légèrement blessée. KEYSTONE

«La Juventus, c’était le niveau 1, Wolfsburg ça sera le niveau 2», avait annoncé Eric Sévérac après le revers 0-3 contre la Juve, mercredi dernier. Mais l’entraîneur du Servette FCCF ne part pas pour autant battu d’avance. «On va jouer crânement notre chance, a-t-il prévenu mardi en conférence de presse. On va tout tenter pour essayer de poser problème à ce redoutable adversaire.»

Oui, c’est bien un ogre que les Grenat vont défier. À part l’Olympique lyonnais (OL), difficile de trouver un club qui a autant rayonné ces dix dernières années au niveau européen. Les pensionnaires de l’AOK Stadion ont gagné deux Ligues des champions (2013 et 2014), s’inclinant en finale en 2016, 2018 et 2020, à chaque fois contre l’OL. À l’échelle nationale, depuis la saison 2011-2012, le club de Basse-Saxe a toujours fini au 1er ou au 2e rang du championnat, le remportant à six reprises. Il reste également sur sept succès de rang en Coupe d’Allemagne. De plus, les Louves, qui ont fait match nul 3-3 à Chelsea lors de leur premier match, n’ont pas l’intention de perdre des plumes contre le Petit Poucet du groupe, comme l’a déclaré Tommy Stroot, le coach des Allemandes. «Nous devons gagner, nous allons jouer à 100%.» Le décor est posé.