Armée suisse – Un officier est coupable d’agression sexuelle sur une femme soldat Une peine de prison avec sursis de 11 mois et une amende de 1200 francs ont été infligées à un officier de l’armée suisse qui avait agressé sexuellement une soldate. Il sera rétrogradé au rang de simple soldat.

L’officier devra par ailleurs verser une indemnité de 3000 francs à la victime. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Dominic Favre

Un officier de l’armée suisse a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis pour avoir agressé sexuellement une femme soldat. Le lieutenant sera en outre rétrogradé au rang de simple soldat.

L’officier a été condamné jeudi «pour agression sexuelle à une peine de prison avec sursis de 11 mois, avec une période probatoire de deux ans, et une amende de 1200 francs», a indiqué vendredi un porte-parole de la justice militaire à l’agence Keystone-ATS.

L’homme devra par ailleurs verser une indemnité de 3000 francs à la victime. Le porte-parole a ainsi confirmé une information du «Tages-Anzeiger». Le verdict peut faire l’objet d’un appel jusqu’à mardi prochain.

L’armée dispose d’un code de conduite en matière d’agressions sexuelles, a précisé son porte-parole Daniel Reist. Des formations sont dispensées tant dans les écoles de recrues que lors des cours de répétition. Les cadres de milice et professionnels sont en outre formés et sont tenus de sensibiliser leurs subordonnés et de sanctionner les manquements.

Pas de statistiques

L’armée ne dispose pour l’heure pas de données globales sur les agressions sexuelles. Certains organes de surveillance ont des statistiques, mais uniquement pour leur domaine. Les cas les plus légers, comme les agressions verbales ou les propos sexistes, ne sont pas enregistrés et tombent sous le coup du droit disciplinaire.

Interrogée, la justice militaire affirme pour sa part qu’elle n’a pas de mandat légal pour tenir des statistiques sur le nombre d’affaires qu’elle traite en lien avec des agressions sexuelles.

ATS

