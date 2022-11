Économie genevoise – Un observatoire du commerce pour entrer au XXIe siècle Première suisse, les Départements de l’économie et du territoire mettent leurs données au service des commerçants et des citoyens. Résultat renversant. Marc Bretton

L’outil devrait aider au choix de l’implantation des commerces. LUCIEN FORTUNATI

Comment a-t-on fait avant? Cette question, on se la pose en découvrant le site de l’observatoire du commerce, piloté par le Département de l’économie et de l’emploi, le Département du territoire et des organisations faîtières du commerce (NODE et Genève Commerces).