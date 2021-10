Nouvelle centrale téléphonique – Un numéro unique et gratuit pour les urgences pédiatriques Tous les pédiatres du canton peuvent adhérer à cette nouvelle aide médicale du canton de Genève.

Ce sont des assistantes médicales qui répondent aux appels, orientent les patients et gèrent les plages horaires proposées par les cabinets pédiatriques (photo d’illustration). KEYSTONE

Une centrale téléphonique pour les urgences pédiatriques a été développée, annonce jeudi le canton de Genève dans un communiqué. Tous les pédiatres du canton peuvent adhérer à cette centrale téléphonique, en proposant des consultations ou des heures de présence pour la régulation.

Le numéro à appeler est le 0844 022 022. Une aide disponible 7 jours sur 7, de 8h à 22h, en complément de la garde pédiatrique nocturne des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), la centrale du centre Médical des Eaux-Vives et celle de l’Hôpital de la Tour, précisent les autorités.

Situées au sein de la garde pédiatrique de Lancy, des assistantes médicales répondent aux appels, orientent les patients et gèrent les plages horaires proposées par les cabinets pédiatriques. Un pédiatre est toujours disponible et peut, suivant le degré d’urgence, mener un entretien téléphonique, détaille le communiqué.

Une évaluation du dispositif sera réalisée annuellement,

Phase test

En phase test depuis 2020, le but est d’améliorer une prise en charge rapide des jeunes patients, notamment quand le pédiatre de la famille est indisponible, ou pour éviter un passage aux urgences, note le Canton. Et l’objectif principal est de permettre une orientation vers les structures de soins disponibles.

À l’issue de cette première année de fonctionnement, le dispositif démontre que près de deux tiers des appels n’ont pas débouché sur une consultation médicale.

Cette nouvelle centrale téléphonique est disponible avec le soutien de la direction générale de la santé du Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) et le Réseau des Pédiatres Genevois (RPG), en collaboration avec la Société Genevoise de Pédiatrie (SPG) et l’association des médecins du canton de Genève (AMGe).

COMM/SIM

